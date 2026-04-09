Ile Maurice: Paul Bérenger dénonce une «fausse assemblée» et évoque la possible création d'un «nouveau MMM»

9 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, Paul Bérenger apparaît aux côtés de Joanna Bérenger et de Chetan Baboolall pour s'adresser aux «vrais» militants MMM.

Il y dénonce la tenue d'une «fausse assemblée de délégués» prévue le samedi 11 avril par des membres du parti toujours en poste au gouvernement. Selon lui, la liste des délégués serait entachée d'irrégularités et la réunion poserait une «fausse question» aux militants sur le maintien du MMM au gouvernement. Paul Bérenger affirme qu'il n'assistera pas à cette assemblée.

Dans la même intervention, il annonce également la possible création d'un «nouveau MMM». «Mem si leker kase», dit-il, reconnaissant que la démarche sera «très difficile».

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