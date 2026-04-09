Ile Maurice: La SEM change ses horaires de cotation à partir du 20 avril

9 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Comme annoncé au mois de février, la Stock Exchange of Mauritius (SEM) et la Central Depository & Settlement Co. Ltd (CDS) étendront les heures de cotation.

Il a été confirmé que cette mesure entrera en vigueur à partir du lundi 20 avril prochain.À partir de cette date, la séance de négociation continue à la SEM sera prolongée d'une heure. De fait, les échanges se feront désormais entre 9h30 et 15heures, au lieu du créneau actuel de 10 heures à 14h30.

Cette mesure fait partie des changements mis en place par la SEM et la CDS pour moderniser le fonctionnement du marché et mieux répondre aux besoins des différents acteurs, qu'il s'agisse des investisseurs, des courtiers ou des autres professionnels du secteur.

La SEM et la CDS indiquent que cette extension s'inscrit dans une volonté d'adapter la Bourse aux nouvelles réalités du marché. Avec le développement du trading via mobile et la participation croissante des petits investisseurs, il devient nécessaire d'offrir plus de temps pour effectuer des transactions, tout en tenant compte des différents fuseaux horaires.

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Pour les séances de négociation, la pré ouverture se tient de 9 heures à 9h30 pour l'Official Market, le Dematerialised Equity Market (DEM) et le Stock Exchange Market Extended (SEMX) ce dernier uniquement pour certains titres. L'ouverture, c'est-à-dire le début effectif des échanges, commence à 9 h 30 pour tous les marchés, et la séance continue se poursuit jusqu'à 15 heures. Une séance de clôture hebdomadaire est prévue sur le marché SEMX de 14 à 15 heures, tandis que la clôture générale a lieu à 15 heures pour tous les marchés. Par ailleurs, la publication quotidienne du Market Information Sheet pour l'Official Market et le DEM se fera à 16h15.

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