Ile Maurice: Arrivées touristiques - 114 924 visiteurs en mars, le tourisme se maintient

Les tensions au Moyen-Orient, la hausse des tarifs aériens et les perturbations de certaines liaisons internationales continuent de peser sur le secteur en désorganisant le trafic et en renchérissant le coût des voyages. Dans ce contexte, la reprise reste contenue. Selon les données de Statistics Mauritius, les arrivées progressent de 1,3% sur un an en mars, avec 114 924 visiteurs enregistrés, portant le total du premier trimestre à 348 445 entrées, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2025.

Le transport aérien reste largement dominant avec plus de 95 % des arrivées, soit 109 354 visiteurs en mars. À l'inverse, le trafic maritime enregistre un rebond marqué de 158,6 %, apportant 5570 visiteurs, la saison des croisières aidant.

L'Europe abonde toujours le tourisme mauricien avec plus de 236 000 visiteurs au premier trimestre, un chiffre en progression de 8 % sur un an. La France conserve sa première place malgré un léger repli en mars, tandis que l'Allemagne poursuit sa dynamique de croissance soutenue par la clientèle hivernale. Le Royaume-Uni recule, affecté par la faiblesse de la livre et la hausse des coûts aériens. En revanche, l'Italie et la Pologne affichent des progressions soutenues, confirmant leur montée en puissance.

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L'Afrique s'impose comme le deuxième pourvoyeur du secteur avec 70 065 arrivées au premier trimestre, en hausse de 1,9%. Les pays de la Commission de l'océan Indien constituent un socle stable, dominé par La Réunion, suivie de Madagascar, des Comores et des Seychelles. La Réunion demeure le principal marché régional, tandis que les arrivées des Seychelles enregistrent une progression notable. Celles d'Afrique du Sud restent globalement stable.

Les touristes venant d'Asie sont 15,5% plus nombreux, avec 31360 arrivées. L'Inde confirme son rôle moteur et la Chine affiche une reprise sensible. En revanche, les marchés israélien et de plusieurs pays du Golfe reculent fortement sous l'effet des tensions géopolitiques, faisant du Moyen- Orient la zone la plus en difficulté sur la période.

Les Amériques et l'Océanie évoluent de manière contrastée, avec des arrivées en provenance des États- Unis et du Canada en recul sous l'effet du coût du long courrier, tandis que l'Océanie progresse plus modestement, soutenue par la reprise des vols australiens et une amélioration progressive du marché néo-zélandais.

Enfin, la durée moyenne de séjour s'établit à 11,5 nuits en mars, en léger recul, dans un contexte de séjours européens plus courts et de volatilité des dessertes aériennes. Les recettes touristiques atteignent plus de Rs 11,3 milliards en mars, contre Rs 7,2 milliards en février, confirmant la solidité de la haute saison à l'approche des vacances européennes.