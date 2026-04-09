Afrique: Le candidat éthiopien élu au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU

Addis-Abeba — Le candidat éthiopien Abdi Jibril Ali a été élu au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies lors d'un scrutin tenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Cette élection, marquée par un large soutien, consolide la présence de l'Éthiopie au sein des instances onusiennes dédiées aux droits humains.

Selon une publication du ministère sur les réseaux sociaux, l'élection s'est tenue au sein du Conseil économique et social des Nations Unies.

En lice avec six autres candidats africains pour deux sièges réservés à la région, Abdi Jibril Ali a obtenu 49 voix sur 54, témoignant d'un soutien quasi unanime des États membres.

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Composé de 18 experts indépendants, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies est chargé de veiller à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un instrument clé garantissant des droits fondamentaux tels que l'éducation, la santé et le travail décent.

Dans un communiqué, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a salué cette élection, adressant ses félicitations à Abdi Jibril Ali et lui souhaitant plein succès pour son mandat de quatre ans.

Par ailleurs, Albab Tesfaye, candidate de l'Éthiopie au Comité africain des droits et du bien-être de l'enfant, a également été élue lors du sommet de l'Union africaine en février 2026.

Le ministère des Affaires étrangères continue ainsi de promouvoir et de soutenir les professionnels éthiopiens qualifiés candidats à des fonctions au sein du système des Organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationales.