Djibouti: La campagne présidentielle s'achève dans le calme, selon le directeur de campagne de la majorité

Addis-Abeba — Abdallah Abdillahi Miguil, directeur de campagne de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), coalition actuellement au pouvoir à Djibouti, s'est montré confiant quant au bon déroulement de l'élection présidentielle prévue vendredi 10 avril 2026, affirmant qu'elle se déroulera dans le respect de la transparence et du climat pacifique.

Lors de la clôture officielle de la campagne, Miguil a rappelé que les deux semaines allouées aux candidats avaient permis à chacun de présenter ses programmes et de mobiliser les citoyens autour de leurs visions respectives.

Il a souligné que le président sortant et candidat à sa réélection, Ismaïl Omar Guelleh, avait participé à de nombreux rassemblements et réunions publiques pour exposer son projet.

Le directeur de campagne a également salué la participation active de tous les partis politiques, notamment la CDU et l'UDJ, estimant que cette pluralité reflète le dynamisme du débat démocratique à Djibouti.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Durant toute la campagne, nous avons observé des échanges d'idées constructifs et une confrontation d'approches sans incivilités ni violence », a-t-il affirmé, ajoutant que cela témoignait de l'attachement du peuple djiboutien à la tolérance et à une compétition électorale loyale.

Miguil a enfin rendu hommage à l'appui des partenaires internationaux, qui contribuent à renforcer la crédibilité du processus électoral.

« Il ne fait aucun doute que le scrutin se déroulera dans le calme, la paix et avec la plus grande transparence, conférant ainsi au vainqueur la légitimité nécessaire pour gouverner et guider notre nation », a-t-il conclu.

« Demain, le peuple décidera - et il le fera dans la paix. Ensemble, nous avons mené la campagne, et ensemble, nous construirons l'avenir. »