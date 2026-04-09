Congo-Kinshasa: Marie Nyange - « On va créer des emplois verts et donner des revenus aux populations du Maniema »

9 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kindu, dans la province du Maniema, accueille la première édition de la Conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau.

La ministre nationale de l'Environnement, Marie Nyange, explique que ces assises visent à ouvrir la province du Maniema aux autres provinces du pays afin de dynamiser son économie.

Elle assure que le gouvernement entend, à travers ce forum, favoriser la création d'emplois en faveur des jeunes de cette partie du pays.

« Le Maniema, à travers ce programme, aura la possibilité de se connecter à d'autres provinces afin d'améliorer les conditions de vie de ses populations. On va créer des emplois verts et donner des revenus aux populations », déclare Marie Nyange.

Elle encourage également la province du Maniema à formuler des projets pour capter des financements auprès des bailleurs et ainsi développer son économie.

Marie Nyange s'est entretenue avec Florence Kiza:

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