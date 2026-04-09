Afrique de l'Ouest: Cas-UEMOA - 21 administrateurs dont 7 femmes reçoivent leurs certificats de fin de formation

L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inadci) a remis le mercredi 8 avril 2026, dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), à Abidjan-Plateau, le Certificat des administrateurs de sociétés (Cas) de la zone Uemoa à la quatrième promotion.

Au nombre de 21 dont 7 femmes, ces administrateurs ont suivi un parcours de cinq modules qui se sont déroulés à Abidjan, Yamoussoukro et Fontainebleau en collaboration avec Insead Business school.

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, parrain de la 4e promotion, a souligné qu'au-delà des résultats, c'est la gouvernance qui est consacrée. En effet, la gouvernance d'entreprise est le facteur fondamental du fonctionnement harmonieux et de la pérennité des organisations. Elle est la force motrice, le catalyseur de la performance de l'entreprise.

Pour lui, la gouvernance repose sur plusieurs piliers essentiels, à savoir la responsabilité des dirigeants, l'indépendance des organes de contrôle, la gestion rigoureuse des risques et une culture de l'organisation fondée sur l'éthique et l'intégrité.

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« Une bonne gouvernance assume la transparence de l'information et aligne la stratégie de l'entreprise sur les intérêts des parties prenantes qui favorise la conformité réglementaire. Elle favorise la crédibilité de l'entreprise, renforce la confiance des investisseurs, facilite la mobilisation des ressources pour une croissance économique forte et durable », dit-il, soulignant que la Côte d'Ivoire est sur une dynamique de croissance forte, lancée depuis plusieurs années.

A l'en croire, des entreprises solides, bien gérées, bien structurées vont davantage contribuer à cette dynamique de croissance. « L'expérience régionale et internationale montre à cet égard, que les défaillances en matière de gouvernance peuvent avoir des conséquences particulièrement désastreuses tant pour les organisations et les entreprises que pour l'ensemble du système économique », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou, indiquant que la qualité de la gouvernance constitue le facteur déterminant de la stabilité de l'organisation et de l'entreprise, de la résilience de l'économie dans son ensemble.

« Chers filleuls, ce certificat est le fuit de votre labeur. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre réussite. Ce parchemin est une référence qui vous aidera à remplir votre mission d'administrateur dans de meilleures conditions. Je voudrais vous inviter à cultiver les valeurs cardinales que sont l'intégrité, la compétence, la rigueur et l'indépendance tout en faisant preuve de maîtrise votre dossier », a conseillé le gouverneur de la Bceao.

Pour la présidente du Conseil d'administration de l'Inadci, la sénatrice Viviane Zunon-Kipré, cette cérémonie marque la consécration d'un engagement collectif en faveur d'une gouvernance d'entreprise rigoureuse. « En accueillant ce jour une nouvelle cohorte d'administrateurs certifiés au sein de la communauté du certificat des sociétés de la zone Uemoa, l'Inadci réaffirme sa vocation profonde, faire de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble de l'espace ouest-africain un hub d'excellence en matière de gouvernance des organisations, capables d'offrir aux standards internationaux les plus exigeants des pratiques pointues et originales », a-t-elle justifié.

Pour la sénatrice Viviane Zunon-Kipré, la qualité de la gouvernance n'est plus une option, elle est une exigence soutenue dont dépend la crédibilité et la pérennité des entreprises, la confiance des investisseurs et la trajectoire de développement durable du continent. « Être administrateur est désormais un métier, il s'apprend, se maîtrise, s'exerce avec méthode et rigueur, se capitalise », a insisté la Pca de l'Inadci.

« Chers récipiendaires, en recevant ce certificat, vous entrez dans une communauté de responsabilité. Dans cette communauté, votre intégrité, votre sens de la redevabilité et votre indépendance d'esprit sont désormais mis à l'épreuve et vous ne devez pas faillir. Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a opté pour une grande Côte d'Ivoire, compétitive, mais cette ambition ne pourra se concrétiser que si les entreprises publiques et privées sont gouvernées selon les meilleurs standards. Les administrateurs certifiés que vous êtes, constituent à cet égard, un appui stratégique », a-t-elle déclaré.

La présidente de la promotion, Nadège Séka Touré, a exprimé sa gratitude au gouverneur de la Bceao pour son parrainage. « Nous prenons l'engagement de faire honneur à la bonne gouvernance que vous incarnez dans l'exercice de nos missions », a-t-elle promis, puis de renchérir : « Nous n'attendons pas être de simples gestionnaires, nous voulons être des acteurs de confiance, des bâtisseurs d'organisations durables ».

Depuis sa création en avril 2013, l'Inadci a réalisé la formation, la certification de 644 administrateurs, 50 directeurs généraux de sociétés, 109 dirigeants d'établissements publics nationaux et 73 administrateurs indépendants. Il a reboisé 280,90 hectares de forêt, sensibilisé 4229 personnes à la protection de l'environnement, engagé 7 communautés villageoises et un syndic de quartier.