Cote d'Ivoire: PCA du Conseil Coton Anacarde et Karité - Ehui Kouassi Jérôme succède à Ouattara Blidia

9 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le directeur général de Versus Bank, par ailleurs, vice-président du Patronat ivoirien, Ehui Kouassi Jérôme a pris les rênes de la présidence du Conseil d'Administration du Conseil Coton Anacarde Karité en remplacement de M. Ouattara Blidia Alain Hyacinthe, en fin mandat.

A en croire une note d'information transmise à Abidjan.net le mercredi 08 avril 2026, la cérémonie officielle de passation de charges a consacré la transmission de responsabilité entre le Président sortant et son successeur, M. Ehui Kouassi Jérôme, " dans un esprit de continuité, de stabilité institutionnelle et d'engagement". M. Ouattara Blidia Alain Hyacinthe, rapporte la note, laisse l'image d'un dirigeant qui aura durablement marqué l'évolution et le rayonnement du Conseil.

Quant au nouveau Président, Ehui Kouassi Jérôme, il est reconnu pour son expertise dans la finance, la gouvernance et le développement économique. Selon le document, M. Ehui prend les rênes de la présidence du Conseil d'administration du Conseil Coton Anacarde Karité avec la ferme volonté de poursuivre la dynamique de performance et d'innovation.

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Le nouveau président qui préside également, l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI), entend renforcer la gouvernance du Conseil Coton Anacarde Karité et soutenir ces filières pour un mieux-être des acteurs de la chaîne de valeur. Cette transition entre ces deux personnalités symbolise ainsi, " la continuité d'un projet de développement ambitieux et la volonté du Conseil de valoriser durablement le potentiel des filières coton, anacarde et karité pour des producteurs prospères à l'horizon 2030".

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