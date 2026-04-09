Afrique: Afreximbank - 48,5 milliards de dollars d'actifs et une croissance solide en 2025

Le Groupe de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) confirme sa dynamique de croissance et sa solidité financière. Dans un communiqué publié le 9 avril 2026 depuis Le Caire, l'institution panafricaine a annoncé des résultats robustes pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, marqués par une progression significative de ses principaux indicateurs.

Des actifs en forte progression

Le total des actifs et des engagements conditionnels du Groupe a ainsi atteint 48,5 milliards de dollars américains, en hausse de 21 % par rapport aux 40,1 milliards enregistrés en 2024. Cette performance traduit une trajectoire de croissance soutenue et une confiance renforcée des marchés financiers envers la Banque.

Dans le même élan, les prêts et avances nets ont progressé de 16 %, pour s'établir à 33,5 milliards de dollars, contre 29,0 milliards un an plus tôt. Ces financements ont principalement soutenu des secteurs jugés stratégiques pour le développement du continent, notamment l'industrie manufacturière, les infrastructures, la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique.

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La qualité du portefeuille demeure maîtrisée, avec un ratio de prêts non performants stable à 2,43 %, illustrant la rigueur de la politique de gestion des risques de l'institution. Par ailleurs, la position de liquidité du Groupe reste confortable, avec 6,0 milliards de dollars de trésorerie, représentant 14 % du total des actifs, un niveau supérieur au seuil stratégique fixé à 10 %.

Des performances financières solides

Les performances financières d'Afreximbank sont également portées par une hausse du revenu net, en progression de 19 %, pour atteindre 1,2 milliard de dollars en 2025. Le revenu brut a, quant à lui, augmenté de 6,06 %, pour s'établir à 3,5 milliards de dollars. Malgré une augmentation des charges d'exploitation liée à l'expansion des activités et aux pressions inflationnistes, le Groupe maintient une efficacité notable, avec un ratio coûts/revenus de 21 %, bien en deçà du plafond stratégique de 30 %.

Autre signal fort : la capacité de mobilisation de ressources sur les marchés internationaux. En dépit de certaines inquiétudes exprimées par des agences de notation, Afreximbank a levé avec succès plus de 800 millions de dollars au Japon et en Chine à travers des obligations Samurai et Panda, consolidant ainsi sa crédibilité financière à l'échelle mondiale.

Pour Denys Denya, premier vice-président exécutif de la Banque, ces résultats illustrent « une décennie de leadership marquant » et traduisent la solidité du modèle de l'institution. Il souligne également que le Groupe est en avance sur les objectifs de son sixième plan stratégique, dont l'échéance est fixée à fin 2026.

Des ambitions renforcées pour le continent

Fort de cet élan, Afreximbank entend poursuivre son engagement en faveur de l'intégration commerciale africaine, de l'industrialisation et de la création de valeur sur le continent. L'institution ambitionne ainsi de renforcer son rôle de catalyseur du développement économique, dans un environnement mondial pourtant marqué par de nombreuses incertitudes.

Toutefois, la Banque rappelle que ses projections reposent sur des hypothèses soumises à divers risques, notamment économiques, financiers et réglementaires. Elle invite ainsi les investisseurs et analystes à faire preuve de prudence dans l'interprétation des déclarations prospectives, qui reflètent la vision de la direction à la date de leur publication.