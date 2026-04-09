Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Fermeture partielle de la route A100 pour des travaux d'assainissement

8 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le tronçon reliant le Conseil régional du Sud-Comoé au carrefour Moossou sera fermé à la circulation du 13 avril au 6 juillet 2026, en raison de travaux de drainage des eaux pluviales. Les autorités appellent les usagers à la prudence et au respect des déviations.

Dans le cadre du renforcement des infrastructures d'assainissement urbain, le ministère des Infrastructures et de l'Entretien routier annonce la fermeture temporaire d'un tronçon stratégique de la route A100, dans la commune de Grand-Bassam. Selon un communiqué officiel, diffusé ce mercredi 8 avril, cette mesure concerne la portion de route reliant les locaux du Conseil régional du Sud-Comoé au carrefour Moossou. La fermeture interviendra du lundi 13 avril au lundi 6 juillet 2026.Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU), mis en oeuvre par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Ils visent la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales, en vue de réduire les risques d'inondation dans cette zone.

Le ministère indique que ces opérations entraîneront des perturbations du trafic routier, notamment des ralentissements et des déviations sur les voies environnantes. Face à ces désagréments, les autorités présentent leurs excuses aux usagers de la route et les invitent à faire preuve de compréhension. Elles appellent également au strict respect du plan de circulation qui sera mis en place durant toute la durée des travaux.

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