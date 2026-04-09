Togo: Le soleil est devenu le moteur du développement rural

Il y a quelques années encore, des millions de Togolais vivaient sans électricité, dans des villages que le réseau national n'avait jamais atteints.

Le programme CIZO a changé la donne, et continue de le faire, plus vite et plus loin qu'attendu.

À fin 2025, ce sont 312 600 foyers qui ont été raccordés à l'énergie solaire hors-réseau (off-grid) depuis le lancement du programme présidentiel en décembre 2017.

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Son volet social, le PRAVOST, s'attaque aux besoins essentiels que l'électricité seule ne suffit pas à couvrir. En cours de déploiement : 600 systèmes de pompage solaire pour l'irrigation agricole, permettant aux paysans de cultiver toute l'année, y compris en saison sèche, 400 systèmes d'adduction d'eau potable pour les communautés rurales, et 122 chauffe-eaux solaires installés dans des centres de santé. Des équipements qui ne transforment pas seulement le quotidien. Ils sauvent des vies.

Ce que peu anticipaient, c'est que CIZO allait faire naître une véritable industrie. Plus de 5 000 emplois directs ont été créés dans le secteur solaire. Plus de 3 000 techniciens ont été formés dans pour assurer l'installation et la maintenance des kits.

Le modèle de paiement échelonné Pay-As-You-Go, couplé au mobile money, a rendu tout cela accessible, même dans les zones les plus reculées, où la banque n'est qu'un souvenir lointain et le réseau, une promesse encore tenue.

« Avoir de l'électricité ne signifie plus seulement s'éclairer la nuit », résument les autorités. « C'est aujourd'hui le point de départ de milliers de micro-projets qui transforment les villages en véritables pôles d'activité et de richesse. »

C'est exactement ça. Et c'est pour ça que CIZO n'est pas seulement un programme d'électrification. C'est un programme de développement.