Ile Maurice: Ajay Gunness inspecte des travaux de drainage et de parkings à Plaine-Magnien et Curepipe

9 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness, a effectué hier, mercredi 8 avril, une visite de site à Plaine-Magnien dans le cadre du projet «Upgrading of Roadside Drain on A10 Road at Plaine-Magnien».

Les travaux de construction des drains, d'une largeur de 2,5 mètres et d'une profondeur variant entre 1,2 et 2,5 mètres, sont déjà à un stade très avancé. Il s'agit d'une première à Maurice. Ce projet a pour objectif de prévenir tout risque d'inondation sur l'autoroute M1 lors de fortes averses.

Par ailleurs, le ministre s'est également rendu à La Brasserie, à Curepipe, où un projet d'aménagement de parkings pour les véhicules de la Wastewater Management Authority est en cours. Cette initiative vise à soulager rapidement les habitants de la région.

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