Ile Maurice: Conversation controversée - Mahend Gungapersad rétablit sa version face à Paul Bérenger

Prenant la parole à l'Assemblée nationale, mardi 7 avril dernier, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a tenu à apporter des éclaircissements à la suite des déclarations de l'ancien Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, concernant une conversation entre les deux hommes au sujet d'un certain M.K.C. et d'une enquête relevant de son ministère.

Le ministre a affirmé vouloir «dissiper tous les doutes» qui pourraient subsister à la suite des propos de Paul Bérenger. Il a insisté sur la nécessité de rétablir les faits dans leur contexte exact, notamment en ce qui concerne l'origine de cet échange. Contrairement à ce qui aurait pu être interprété, Mahend Gungapersad a précisé que c'est l'ancien Premier ministre adjoint qui l'a contacté, et non l'inverse.

Selon le ministre, cette conversation portait, entre autres, sur une enquête qui devait être initiée au sein de son ministère concernant un établissement scolaire spécifique. Il a indiqué que cette enquête n'avait pas encore débuté à ce moment-là, évoquant des raisons indépendantes de sa volonté. Il a toutefois tenu à souligner que ce dossier restait sensible et devait être traité avec toute la rigueur requise.

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Mahend Gungapersad est également revenu sur un incident distinct impliquant le même individu. Il a expliqué que ce dernier s'était présenté à son bureau situé au Mauritius Institute for Training and Development (MITD) de Phoenix, accompagné d'une autre personne, dans le but de discuter de cette même affaire. Le ministre a alors jugé la démarche inappropriée, compte tenu du fait qu'une enquête avait déjà été enclenchée.

Face à cette situation, il a affirmé avoir demandé aux deux individus de quitter son bureau, estimant qu'il ne lui appartenait pas d'engager une quelconque discussion sur un dossier en cours d'examen administratif. Il a insisté sur le respect des procédures et sur la nécessité de préserver l'intégrité des enquêtes menées par son ministère.

Concernant l'échange téléphonique avec Paul Bérenger, le ministre a précisé qu'il y avait lui-même mis fin de manière anticipée. Il a expliqué avoir interrompu la conversation dès qu'il a compris que son interlocuteur souhaitait aborder le cas de l'établissement scolaire concerné par l'enquête. Pour Mahend Gungapersad, il était impératif d'éviter toute discussion susceptible d'interférer avec le bon déroulement du processus d'investigation.