Ile Maurice: Coupe du monde de foot 2026 - 34 matchs gratuits, le reste à Rs 300

Une question du député Avinash Ramkalawon, adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, a permis d'en savoir plus sur les modalités de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA (11 juin - 19 juilet 2026). Le chef du gouvernement a indiqué que les droits de diffusion pour la région africaine, incluant l'Afrique subsaharienne, sont détenus par la société New WorldTelevisions SA, basée au Togo.

Il a précisé que deux types de droits sont généralement commercialisés : les droits «free-to-air»,accessibles gratuitement via les chaînes nationales, et les droits de télévision payante, réservés aux opérateurs par abonnement.

Un accord a été signé le 2 décembre dernier entre la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et New World Televisions SA. Il permet à la MBC de diffuser 34 des 104 rencontres du tournoi gratuitement. Dans le lot, figurent notamment la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture ainsi que la finale. Ces rencontres seront retransmises sur la chaîne MBC 11 Sports.

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L'intégralité de la compétition sera accessible via l'application MBC Play, moyennant un abonnement de Rs 300. Cette plateforme numérique, actuellement en cours d'amélioration, sera compatible à la fois avec les smartphones et les téléviseurs intelligents. Pour l'édition 2022, l'accès était limité aux téléphones mobiles.