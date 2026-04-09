Ile Maurice: La ministre Navarre-Marie appelle à la vigilance et au signalement

Face aux allégations d'agressions au sein de la TWAHA Academy, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, est montée au créneau pour faire le point sur la situation et rassurer le public. Depuis plusieurs jours, l'affaire prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, où circulent témoignages et enregistrements audio.

La ministre souligne que les premières informations proviennent souvent des déclarations spontanées des enfants recueillies par la Brigade pour la protection de la famille. «Certains mineurs se présentent avec leurs parents, d'autres sont identifiés comme victimes au fil des enquêtes», explique-t-elle. Toutefois, elle précise qu'à ce stade, aucune demande formelle d'assistance n'a été adressée à son ministère par les parents des premiers garçons concernés.

Ces derniers auraient déclaré avoir fumé une cigarette non identifiée avant de ressentir des étourdissements, un élément qui intrigue les autorités et alimente les investigations en cours. Par ailleurs, un nouvel élément est venu s'ajouter avant-hier, mardi 7 avril : un adolescent de 13 ans, cité dans une bande sonore en circulation, affirme avoir été victime d'abus physiques, sans caractère sexuel. Ce dernier bénéficie désormais d'un accompagnement psychologique assuré par le ministère.

Arianne Navarre-Marie insiste sur l'importance du suivi et de l'écoute : «Nous sommes prêts à soutenir chaque enfant et chaque famille qui en exprime le besoin.» Elle lance également un appel pressant aux parents : ne pas hésiter à dénoncer toute forme d'abus. La ligne d'urgence 113 reste disponible pour recueillir informations et signalements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors qu'une enquête est en cours et que d'autres témoignages sont attendus, la ministre rappelle que «ces situations ne doivent en aucun cas être passées sous silence», soulignant la nécessité de protéger les enfants, quel que soit le statut de l'adulte mis en cause.