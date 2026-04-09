Ile Maurice: Un coffre-fort emporté, deux suspects arrêté

Le lundi 30 mars, un cambriolage avec effraction a été commis à l'héliport de Beau-Champ. Deux individus se sont introduits dans les locaux et ont emporté un coffre-fort contenant de l'argent ainsi qu'un ordinateur portable.

Vers 22h, la superviseure du site, qui se trouvait à son domicile à Surinam, reçoit une alerte sur son téléphone : le système d'alarme vient d'être déclenché. En consultant les images de surveillance, elle aperçoit deux silhouettes vêtues de capuches en train de forcer l'entrée après avoir brisé une vitre.

Elle alerte immédiatement le personnel via WhatsApp. Sur place, la scène est troublante : une porte coulissante à l'arrière est grande ouverte, de la mousse est répandue au sol, et les bureaux ont été complètement fouillés.

Accompagnée du Chief Operating Officer, elle constate que le coffre-fort fixé au mur a été arraché et emporté. Il contenait Rs 87 855 et 3 935 euros, en plus de l'ordinateur portable. Le montant total du butin est estimé à Rs 299 243. Malgré la présence de caméras de surveillance et d'une clôture métallique, les malfaiteurs ont agi rapidement avant de prendre la fuite.

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L'enquête, menée par la Criminal Investigation Division de Bel-Ombre, a permis d'identifier deux suspects. Hier, mercredi 8 avril, un maçon de 36 ans et un pêcheur de 33 ans ont été arrêtés dans le sud du pays. Ils ont comparu devant la cour de Savanne et ont été placés en détention policière. Les investigations se poursuivent.