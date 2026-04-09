Ile Maurice: Muay Thai - Pointe aux Cannoniers s'offre quatre victoires

Le complexe sportif de Triolet a été le théâtre d'une soirée électrique samedi, à l'occasion de la deuxième édition de La Nuit des Arts Martiaux. Organisé par le Pointe aux Cannoniers Muay Thai Sports Club sous l'égide de la Mauritius Muaythai Federation (MMF), ce gala a réuni 24 combattants pour 12 duels acharnés.

S'il y a un club qui a marqué les esprits lors de cette édition, c'est bien celui de Pointe aux Cannoniers. Véritable vivier de talents, le club a aligné des boxeurs dans presque toutes les catégories, récoltant des succès prestigieux. Dès l'ouverture, chez les 10 ans (43 kg), Alex Abbas Mamode a donné le ton en s'imposant à l'unanimité des juges. Cette dynamique s'est poursuivie avec les victoires de Luvvy Missry (60 kg Junior) et la performance impressionnante de Pierre Gabriel chez les lourds (89 kg Senior), qui l'emporte par jet d'éponge, témoignant d'une supériorité physique indéniable.

La journée a débuté par les catégories éducatives, où la technique a primé sur la puissance. En 43 kg, Alex Abbas Mamode (Pointe aux Cannoniers) a livré une prestation impeccable, s'imposant à l'unanimité des juges face à Melote. Chez les 45 kg, le duel fut plus âpre, Pharel Momus (Port Louis) l'emportant à la majorité face à Kyle Delapis après trois rounds d'une grande intensité.

Dans la catégorie Junior, les Nak Muays ont haussé le ton. Si Ethane Lagaillarde (Plaine Magnien) et Ravish Hardoyal (Riche Terre) ont maîtrisé leurs sujets aux points, le combat en 57 kg a marqué un tournant : Jamel Musaram (Riche Terre) a forcé l'arrêt de l'arbitre face à Ved Beeharry, prouvant une efficacité redoutable en clinch.

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Le plateau Senior a tenu toutes ses promesses avec des affrontements où chaque erreur se payait cash. En 58 kg, deux styles se sont opposés : si Shawn Meetoo (Port Louis) a dû batailler pour obtenir une victoire à la majorité, son homologue Shawn Elisa (Pointe aux Cannoniers) a fait preuve d'une puissance d'arrêt fulgurante, poussant l'arbitre à stopper le combat contre Sufyaan Goburdhun.

La catégorie des poids lourds a également offert son lot de spectacle. En 89 kg, Pierre Gabriel (Pointe aux Cannoniers) a imposé un tel rythme que le coin de Senthil Chetty a été contraint de jeter l'éponge, signe d'une domination sans partage. Pour clôturer ce gala, Zayyaan Raja (Plaine Magnien) a fait une démonstration de force en 70 kg, signant une victoire à l'unanimité face à Jefferson Magon.

Pour l'entraîneur national, cette sortie a permis de tracer les contours de la sélection. «Nous avons pu organiser ce tournoi contre vents et marées et cela a été une réussite. La compétition nous a permis de mettre sur pied une présélection dans le cadre des Championnats d'Afrique et des Jeux olympiques de la Jeunesse. Nous espérons pouvoir compter sur cinq combattants pour les Championnats d'Afrique mais tout dépendra du budget», explique Jimmy Zemira.

Avec 4 victoires, le club organisateur de Pointe aux Cannoniers sort grand vainqueur de cette édition, suivi de près par Plaine Magnien et Port Louis (3 victoires chacun). Le club de Riche Terre, avec 2 victoires dont une avant la limite, complète ce tableau d'honneur. Le rendezvous est déjà pris pour une troisième édition, portée par le succès retentissant de ce samedi à Triolet.