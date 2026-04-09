Ile Maurice: Une fillette de 2 ans brûlée par du thé chaud

Une fillette de 2 ans a été grièvement brûlée à la suite d'un accident survenu chez elle, à L'Escalier, hier mercredi 8 avril. Les faits se sont produits vers 15 h, lorsque du thé chaud s'est accidentellement renversé sur l'enfant dans la cuisine. La victime a subi des brûlures au niveau de la poitrine, du ventre ainsi que sous le menton. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, où elle a été prise en charge par le service des urgences.

Après un premier examen, elle a été immédiatement transférée à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria. Son état de santé est jugé sérieux. Elle a été admise dans une unité spécialisée afin de recevoir les soins nécessaires.

Une enquête est en cours.