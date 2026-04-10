Gabon: La délégation du FEMUA reçue au cabinet du ministre du Tourisme

9 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTDA

Libreville, le mercredi 08 Avril 2026, le Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, a reçu en audience une délégation du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo ( FEMUA), conduite par son Commissaire Général, Salif Traoré ( Asalfo).

La trame des échanges a porté sur le positionnement stratégique du Gabon, invité en qualité de pays d'honneur à cette édition du FEMUA.

Cette rencontre a permis d'identifier les leviers de valorisation de la destination Gabon, à travers la promotion de son patrimoine naturel, culturel et artisanal, ainsi que les opportunités de visibilité et de partenariats qu'offre cet événement de dimension internationale.

In fine, le Ministre a salué cette collaboration, qui s'inscrit dans une dynamique de rayonnement et de diplomatie culturelle, visant à renforcer l'attractivité du Gabon et à consolider son positionnement en tant que destination touristique durable de référence.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.