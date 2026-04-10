Gabon: La délégation du FEMUA reçue au cabinet du ministre du Tourisme

Libreville, le mercredi 08 Avril 2026, le Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, a reçu en audience une délégation du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo ( FEMUA), conduite par son Commissaire Général, Salif Traoré ( Asalfo).

La trame des échanges a porté sur le positionnement stratégique du Gabon, invité en qualité de pays d'honneur à cette édition du FEMUA.

Cette rencontre a permis d'identifier les leviers de valorisation de la destination Gabon, à travers la promotion de son patrimoine naturel, culturel et artisanal, ainsi que les opportunités de visibilité et de partenariats qu'offre cet événement de dimension internationale.

In fine, le Ministre a salué cette collaboration, qui s'inscrit dans une dynamique de rayonnement et de diplomatie culturelle, visant à renforcer l'attractivité du Gabon et à consolider son positionnement en tant que destination touristique durable de référence.