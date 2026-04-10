Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 avril 2026

revue de presse

Les Djiboutiens votent pour une présidentielle sans vrai suspense

Les Djiboutiens votent très timidement vendredi matin pour une présidentielle censée, sauf énorme surprise, offrir un sixième mandat à Ismaïl Omar Guelleh qui dirige depuis bientôt 30 ans ce petit territoire stratégiquement situé et affronte un unique adversaire peu connu.

Deux heures après l'ouverture officielle du scrutin à 06H00 (03H00 GMT), l'affluence reste extrêmement faible dans la capitale, Djibouti-Ville, où certains bureaux ont ouvert avec retard, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les électeurs ont le choix entre un bulletin vert au nom du chef de l'Etat et un bulletin bleu au nom de son adversaire, Mohamed Farah Samatar, président du Centre démocrate unifié (CDU) - parti sans élu au Parlement - et personnalité peu connue de ses concitoyens. (Source TV5 Monde Afrique)

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Afrique de l’Est: La 2e édition du CEO Summit de l'océan Indien pour accélérer l'intégration économique régionale

La deuxième édition du CEO Summit a été lancée hier au Novotel Alarobia. Pour l’État et le secteur privé, l’événement a été l’occasion de réaffirmer une volonté commune de relancer l’économie, à travers un appui coordonné et une dynamique de partenariat.

Pour bâtir un avenir commun à l’échelle régionale, il faut aussi relancer la machine économique nationale. Des objectifs affichés par l’État et le secteur privé, à l’occasion de la seconde édition du CEO Summit qui se tient pendant deux jours au Novotel Alarobia. Pour parvenir à relancer la machine économique, il faut se donner les moyens. (Source L’Express de Madagascar)

Algérie : Le ministre de l’Hydraulique limogé sur fond de tensions

La décision présidentielle de limoger le ministre de l’Hydraulique intervient dans un contexte marqué par des difficultés persistantes dans la gestion de l’eau.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, et confié la gestion provisoire du secteur au secrétaire général du ministère, Omar Bougueroua, selon un communiqué officiel de la présidence publié mercredi.

Aucune justification détaillée n’a été fournie, la décision se limitant à acter ce changement à la tête d’un portefeuille stratégique pour le pays. (Source Apanews)

Coupe du Monde 2026 - Les sept arbitres africains retenus par la FIFA

Sept arbitres centraux africains ont été retenus parmi les 52 officiels appelés à diriger des matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026, prévue aux États-Unis d’Amérique, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, selon un communiqué de la FIFA rendu public jeudi.

Les arbitres centraux africains sélectionnés sont : le Somalien Omar Abdulkadir Artan, le Mauritanien Dahane Beida, l’Algérien Mustapha Ghorbal, l’Égyptien Amin Mohamed, le Sud-Africain Abongile Tom, le Gabonais Pierre Atcho et le Marocain Jalal Jayed. (Source APS)

Afreximbank affiche un bilan 2025 solide avec 48,5 milliards $ d'actifs

a Banque africaine d'import-export (« Afreximbank » ou la « Banque ») et ses filiales (le « Groupe ») ont annoncé de solides résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, soulignant une résilience financière soutenue, une confiance accrue du marché et une exécution stratégique.

Le total des actifs et des engagements conditionnels a augmenté de 21 % pour atteindre 48,5 milliards de dollars, contre 40,1 milliards de dollars au 31 décembre 2024, soulignant la trajectoire de croissance constante de la Banque. (Source Afreximbank)

Nigeria : Une attaque djihadiste contre une base militaire fait plusieurs morts, dont un général

Près de 100 personnes ont été tuées depuis dimanche dans le nord du pays par des djihadistes et des bandes criminelles, qui ont intensifié leurs raids depuis l’an dernier dans ces régions proches du Sahel.

Des djihadistes ont pris d’assaut une base militaire du nord-est du Nigeria, jeudi 9 avril, tuant plusieurs soldats et un général de brigade, le deuxième à périr dans une attaque en cinq mois dans le pays. Ce bilan porte à près de 100 le nombre de personnes tuées depuis dimanche dans le nord du Nigeria par des djihadistes et des bandes criminelles, qui ont intensifié depuis l’an dernier leurs raids contre des bases militaires et des villages dans ces régions proches du Sahel. (Source Le Monde Afrique)

Au Musée du quai Branly, “Africa Fashion” met en lumière les dimensions politiques de la mode sur le continent africain

Après Londres, Melbourne, Chicago et Montréal, l'exposition "Africa Fashion", s'installe, jusqu'au 12 juillet, au Musée du quai Branly à Paris. À travers la mise en lumière des silhouettes de créateurs contemporains, l'exposition retrace une histoire culturelle et politique de la mode sur le continent africain.

À l'entrée de l'exposition Africa Fashion, d'un côté, une grande fresque retrace par chronologie les indépendances des pays africains, de l'autre, une vidéo diffuse des clips de défilé. (Source Africa Radio)

Gabon : Les victimes d’« Esther Miracle » réclament jusqu’à 5 milliards de FCFA d’indemnisation



Les avocats des victimes du naufrage du ferry « Esther Miracle » ont réclamé jeudi des dommages et intérêts allant de 50 millions à 5 milliards de francs CFA par personne, lors de leurs plaidoiries devant le tribunal de Libreville.

Ces demandes sont intervenues après l’audition de Blaise Armand Mbadinga, propriétaire du navire exploité au nom de la société Royal Cost, dont il est le dirigeant.

Blaise Armand Mbadinga a expliqué que l’acquisition du ferry visait à faciliter le transport de marchandises, dans un contexte marqué par les restrictions liées au Covid-19 qui affectaient la desserte de Port-Gentil. (Source Gabon Actu)

La RDC et la Tanzanie conviennent de renforcer la sécurité de leurs frontières communes



Après le Burundi, l'Angola, la RCA et le Congo Brazzaville, la RDC renforce la sécurité de ses frontières lacustres avec la Tanzanie.

C'est ce qui explique la présence, depuis ce mercredi 8 avril, du vice-Premier ministre de la Défense nationale à la Patrie des Massaïs. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement de la coopération sécuritaire et militaire entre les pays de la région.

Le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale séjourne à Dodoma, capitale de la République Unie de Tanzanie, sur invitation de son homologue Tanzanien, Simeon Nyansaho, ministre de la Défense et du Service national.

Ces deux hommes d'Etat ont échangé autour des enjeux de défense et de sécurisation des frontières lacustres, mais également sur plusieurs options de conver gence des vues concernant les questions de défense et de sécurité au niveau régional. (Source Radio Okapi)

Sénégal : 650 kg de produits chimiques saisis dans un réseau d’orpaillage clandestin

Une opération menée par la police sénégalaise dans l’est du pays a permis la saisie de 400 kilogrammes de cyanure et 250 kilogrammes de zinc, des substances hautement toxiques utilisées dans l’exploitation artisanale de l’or. L’intervention s’est déroulée le 31 mars à Kidira, une zone frontalière régulièrement identifiée comme un point de passage stratégique pour les trafics illicites.

Selon les informations communiquées par les autorités, l’interception a eu lieu aux premières heures de la matinée, aux alentours de 6 heures, sur un axe non officiel connu sous le nom de « Éléments GMI ». Ce corridor est fréquemment emprunté pour le transit de marchandises clandestines en provenance de pays voisins. (Source LSI Africa)