Afrique: Sahara marocain - Le Kenya rallie la dynamique internationale en faveur du plan d'autonomie

Dans un contexte diplomatique marqué par une recomposition progressive des positions africaines sur la question du Sahara marocain, la République du Kenya a officiellement exprimé, jeudi à Nairobi, son soutien à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, consolidant ainsi une dynamique internationale de plus en plus affirmée en faveur de cette option.

Cette prise de position a été actée à l'issue des travaux de la première session de la Commission mixte de coopération maroco-kényane, co-présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le chef de la diplomatie kényane, Musalia Mudavadi. Elle s'inscrit dans un communiqué conjoint qui marque un tournant significatif dans l'évolution du positionnement de Nairobi.

Dans ce document, le Kenya salue explicitement « le consensus international croissant » autour du plan d'autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de « seule solution crédible et réaliste » pour mettre un terme au différend régional. Nairobi met également en avant le leadership du Roi Mohammed VI dans l'impulsion de cette dynamique diplomatique.

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Plus encore, les autorités kényanes ont affirmé leur volonté de s'engager activement aux côtés des États partageant cette approche, en vue de favoriser la concrétisation de cette initiative, présentée comme une « solution durable » au conflit. Une déclaration qui traduit un repositionnement stratégique du Kenya sur ce dossier à l'échelle continentale et internationale.

Dans la même veine, le Kenya a salué l'adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui consacre le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme base sérieuse pour parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable. Nairobi a également réaffirmé son appui aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel, dans la conduite de négociations fondées sur cette initiative.