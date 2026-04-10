Afrique: Le Premier ministre rencontre des journalistes étrangers

Le premier ministre, dr. Kamil Idris, a rencontré ce jeudi à Khartoum une délégation de journalistes étrangers venus du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne et du Nigeria.

Au cours de cette rencontre, Le premier ministre a présenté un exposé sur l'évolution de la situation dans le pays, mettant en avant les progrès continus réalisés par les Forces Armées Soudanaises et les forces qui les soutiennent, ainsi que leur avancée sur les différents axes de combat et leur prise de l'initiative sur le terrain.

Il a également passé en revue les violations persistantes commises par la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide (FSR), ainsi que les exactions perpétrées contre les civils et les actes de sabotage délibéré visant les institutions et les infrastructures vitales et de services dans le pays.

Le premier ministre a souligné la nécessité de renforcer la présence du Soudan sur les plateformes internationales.

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De son côté, le sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr. Graham Abdelgader, a indiqué que la rencontre a abordé l'initiative du gouvernement soudanais visant à instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays, ainsi que ses efforts pour promouvoir la justice sociale.

Il a ajouté que les discussions ont également porté sur les efforts déployés par l'État de Khartoum pour faciliter le retour volontaire des citoyens et assurer leurs besoins essentiels, en plus des initiatives visant à gérer la diversité ethnique et culturelle, considérée comme une source de fierté et de force.

La rencontre a en outre traité des questions liées au développement économique et social, à la planification ainsi qu'à la reconstruction et à la réhabilitation.

Par ailleurs, le premier ministre a accordé une interview à la chaîne américaine CBN, axée sur la stabilité de la situation dans la capitale Khartoum et la régularité des opérations de retour volontaire des citoyens au pays.