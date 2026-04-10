Soudan: Le Premier ministre examine la coopération avec le PAM

Le premier ministre, dr. Kamil Idris, a affirmé l'engagement du gouvernement à lever tous les obstacles et à renforcer les perspectives de coopération conjointe avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), afin de lui permettre d'accomplir ses missions humanitaires et de fournir une assistance à travers tout le Soudan.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, ce jeudi, avec le vice-directeur exécutif et directeur des opérations du Programme Alimentaire Mondial, M. Carl Skau, ainsi que le directeur pays du programme, M. Abdallah Al-Wardat, et la délégation les accompagnant, en présence du secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Khaled.

Le vice-directeur exécutif du Programme Alimentaire Mondial a annoncé, dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, le transfert du siège opérationnel du programme à la capitale Khartoum, en réponse à l'amélioration notable des services de base et aux efforts de reconstruction menés par le gouvernement.

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M. Carl Skau a indiqué que la réunion a examiné les mécanismes de soutien aux agriculteurs pour leur retour dans les zones de production, avec l'adoption d'une politique d'achat local des denrées alimentaires au lieu de l'importation, dans le but de renforcer l'économie nationale et d'améliorer l'efficacité de la production locale, en plus de l'élargissement des programmes de repas scolaires et du soutien aux groupes les plus vulnérables.

Le directeur exécutif adjoint a également souligné que la réunion a abordé la nécessité de poursuivre les interventions humanitaires d'urgence dans les régions du Kordofan et du Darfour afin de soutenir les déplacés, exprimant sa gratitude au gouvernement soudanais pour ses efforts visant à faciliter les activités du Programme Alimentaire Mondial et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin à travers le pays.