Du 6 au 10 avril, la Tunisie vit au rythme de la «Global Money Week 2026 », une initiative internationale qui met l'accent sur l'éducation financière et l'inclusion. A travers ateliers, rencontres et actions de terrain, l'événement ambitionne de rapprocher les citoyens, notamment les jeunes, des enjeux liés à la gestion de l'argent, dans un contexte où ces compétences deviennent essentielles.

L'Observatoire de l'inclusion financière (OIF), en partenariat avec la Banque centrale de Tunisie (BCT) et ses partenaires institutionnels et internationaux, a lancé lundi 6 avril l'édition 2026 de la Global Money Week (GMW) en Tunisie.

Placée sous le thème « L'argent... Osons en parler ! », cette édition, qui se tient jusqu'au 10 avril, vise à démocratiser l'éducation financière auprès du grand public, avec un accent particulier sur la jeunesse tunisienne, précise l'OIF dans un communiqué.

Initiative mondiale coordonnée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Global Money Week mobilise chaque année des dizaines de pays pour sensibiliser les jeunes à la gestion financière, à l'épargne, à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Elle constitue, par ailleurs, un levier important pour renforcer l'inclusion financière durable.

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Briser les tabous

Créé sous l'égide de la Banque centrale de Tunisie, l'Observatoire de l'inclusion financière s'impose comme l'institution de référence chargée du suivi et de la promotion de l'inclusion financière.

Membre de l'Ocde, l'OIF organise depuis trois ans l'édition tunisienne de la GMW, en fédérant acteurs publics, privés et société civile autour de programmes concrets et accessibles. Cette édition s'inscrit dans la continuité des précédentes, tout en affichant des objectifs renforcés.

Il s'agit notamment de briser les tabous culturels autour de la gestion de l'argent et d'encourager un dialogue ouvert, de renforcer les compétences financières des jeunes (élèves, étudiants et primo-actifs) à travers des outils pratiques de gestion budgétaire, d'orienter les porteurs de projets vers les mécanismes de financement adaptés et de consolider la coordination entre institutions financières, régulateurs et société civile.

La cérémonie de lancement, tenue le 6 avril, a réuni des décideurs et des experts autour d'un panel institutionnel, favorisant les échanges sur les enjeux actuels de l'éducation financière.

« Gère ton argent comme un chef »

Les 7 et 8 avril, des ateliers interactifs autour du thème «Gère ton argent comme un chef » se tiennent dans des établissements scolaires à Zaghouan, au profit des élèves. Le 9 avril, une tente éducative est ouverte au grand public à Tunis, avec la participation de nombreux acteurs de l'écosystème financier, offrant un espace d'échange et de sensibilisation accessible à tous.

La clôture de cette édition est prévue le 10 avril à Béja, dans le cadre de la Caravane de l'éducation financière et de la finance digitale, autour du thème « Tu as une idée ? On t'oriente pour la financer ». S'agissant du public cible, la GMW s'adresse aux jeunes en milieu scolaire, au grand public -- notamment les ménages et les actifs peu bancarisés -- ainsi qu'aux porteurs de projets et aux décideurs du secteur financier.

Au-delà des cinq jours d'activités, la « Global Money Week 2026 » ambitionne d'inscrire durablement l'éducation financière comme un pilier du développement économique et social. En dotant les Tunisiennes et les Tunisiens de compétences favorisant des décisions financières éclairées, cette initiative contribue à renforcer la résilience et la prospérité de la société.