Soudan: Le premier ministre réaffirme l'importance du Sport et lance une campagne nationale pour la réhabilitation des stades

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris, a affirmé l'importance du sport et son rôle en tant que l'une des principales plateformes pour s'adresser au monde.

Il a déclaré : « ce que fait le sport ne peut être accompli par la politique ».

Cela a été lors qu'il a présidé , ce jeudi à Khartoum, la réunion du comité chargé de la réhabilitation des stades et des terrains, issu du comité supérieur pour la préparation d'un environnement propice au retour des citoyens dans l'État de Khartoum.

Le premier ministre a exprimé son optimisme quant à la capacité du comité spécialisé à mettre en œuvre, au cours de l'année 2026, les projets prévus relatifs à l'achèvement de la réhabilitation des stades et des terrains. Il a, à cet égard, annoncé son adoption d'une campagne visant à finaliser la réhabilitation du reste des infrastructures sportives.

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La réunion a également passé en revue les efforts du comité de réhabilitation des stades et des terrains au cours de la période écoulée, lesquels ont permis de préparer dix terrains, dont quatre sont désormais prêts à accueillir des activités sportives.

La réunion a en outre abordé les préparatifs en cours pour le lancement imminent de la campagne de réhabilitation du reste des stades et des terrains, avec la participation des institutions gouvernementales, des hommes d'affaires et des entreprises.