Afrique: La RDC et la Tanzanie conviennent de renforcer la sécurité de leurs frontières communes

Après le Burundi, l'Angola, la RCA et le Congo Brazzaville, la RDC renforce la sécurité de ses frontières lacustres avec la Tanzanie.

C'est ce qui explique la présence, depuis ce mercredi 8 avril, du vice-Premier ministre de la Défense nationale à la Patrie des Massaïs. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement de la coopération sécuritaire et militaire entre les pays de la région.

Le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale séjourne à Dodoma, capitale de la République Unie de Tanzanie, sur invitation de son homologue Tanzanien, Simeon Nyansaho, ministre de la Défense et du Service national.

Ces deux hommes d'Etat ont échangé autour des enjeux de défense et de sécurisation des frontières lacustres, mais également sur plusieurs options de conver gence des vues concernant les questions de défense et de sécurité au niveau régional.

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Le même jeudi, ils ont ensuite eu une réunion bilatérale élargie aux experts sectoriels des deux parties.

Par cette occasion, Guy Kabombo Muadiamvita a souhaité son déplacement puisse apporter une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre la RDC et la Tanzanie.

De son côté, le ministre tanzanien de la Défense et du Service national, Rhimo Nyansaho, a salué les efforts du gouvernement congolais en faveur de la paix et de la stabilité.

Il a réaffirmé la volonté de son gouvernement à accompagner la RDC dans ses efforts pour restaurer la paix sur l'ensemble de son territoire.

A l'issue de leur entretien, ces deux ministres ont convenu de traduire leur coopération par des actions concrètes, notamment dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, de la coordination des initiatives en faveur de la paix et de l'appui mutuel face aux défis sécuritaires qui affectent la région.

Il y a une année où, le ministre de la Défense nationale avait rencontré l'ancienne ministre tanzanienne de la Défense, Stergomena Lawrence Tax à Dar-es-Salam.

Au coeur des discussions entre la République démocratique du Congo et la République Unie de Tanzanie figurait le renforcement des capacités des officiers cadres des Forces armées de la RDC (FARDC).

Les deux parties avaient par ailleurs convenu de la mise en place d'un comité de suivi chargé d'étudier les modalités pratiques de cette coopération, marquant une étape décisive vers une collaboration militaire renforcée.