Soudan: Le Premier Ministre annonce un ensemble de mesures pour réguler les importations

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a annoncé un ensemble de mesures visant à réguler les importations, dans le cadre des efforts visant à rétablir l'équilibre de la balance commerciale et à renforcer la stabilité économique.

Ces décisions, basées sur les recommandations du comité économique suprême, visent à réduire la dépendance aux importations, notamment pour les biens non essentiels, tout en garantissant l'approvisionnement continu en produits de base tels que les denrées alimentaires, les médicaments, le carburant et les intrants de production.

Les mesures incluent l'augmentation de la capacité de production des industries nationales, la facilitation de l'accès aux intrants et l'encadrement de l'importation de certains produits.

Cette orientation soutient les politiques de substitution aux importations, la localisation industrielle et la valorisation de la production locale, avec une mise en œuvre progressive afin de préserver la stabilité du marché et de stimuler une croissance économique durable.