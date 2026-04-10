Afrique: L'ambassade du Soudan à Riyad finalise ses préparatifs pour les Examens du Certificat soudanais

L'ambassade du Soudan à Riyad a annoncé l'achèvement de toutes les préparations nécessaires à l'organisation des examens du certificat soudanais, prévus pour le lundi 13 avril 2026, sous la supervision de l'ambassadeur du Soudan auprès du Royaume d'Arabie saoudite, Dafallah Al-Haj Ali, avec la participation de l'ensemble du personnel de la mission.

Le chef adjoint de la mission diplomatique à Riyad, le ministre plénipotentiaire Mohamed Al-Bahi, a déclaré à SUNA que l'ambassade supervise cette année l'organisation des examens dans deux centres principaux : le centre de l'ambassade du Soudan à Riyad, situé à l'école Jawaher Riyadh International School, et un second centre dans la ville de Dammam, à l'Université Imam Abdulrahman bin Faisal.

Il a précisé que le nombre total de candidats, dépasse les cinq mille étudiants, exprimant les vœux de l'ambassade pour leur réussite. Il a également adressé ses sincères remerciements aux autorités saoudiennes compétentes pour leur soutien dans l'organisation de ces examens dans les circonstances actuelles.