Afrique: BAD - Une nouvelle architecture financière africaine en cours d'élaboration

Organisé par la Banque africaine de développement (BAD), le dialogue consultatif de haut niveau sur la Nouvelle architecture financière africaine, ouvert le 9 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire, planche sur les défis du financement de développement du continent.

Le paradigme actuel du financement du développement de l'Afrique a montré non seulement ses limites mais aussi des signes d'essoufflement, a fait savoir le président de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah, dans son discours d'ouverture des travaux du dialogue sur la Nouvelle architecture financière africaine. « Le déficit structurel de financement qui affecte notre continent est estimé à plus de 400 milliards de dollars par an. Aujourd'hui plus qu'avant, l'Afrique peine à mobiliser à grande échelle des ressources externes.

Pourtant, nous ne souffrons pas d'un manque de capital : l'Afrique compte environ 4 000 milliards de dollars d'épargne à moyen et long terme », a-t-il expliqué en précisant : « Notre problème de financement est surtout structurel : il s'agit de fragmentation institutionnelle, de mauvaise allocation du risque, de faible effet de levier des bilans et de coordination insuffisante entre capitaux publics et privés ».

Plénières et ateliers

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Les travaux de ce dialogue en plénières et en ateliers thématiques devraient permettre d'adopter le Consensus d"Abidjan, acte fondateur de la mise en oeuvre de la Nouvelle architecture financière africaine. Aussi s'agit-il de l'appropriation institutionnelle de celle-ci par l'ensemble de l'écosystème financier africain, lui garantissant ainsi la légitimité nécessaire à une mise en oeuvre à grande échelle.

Les parties prenantes devraient, par ailleurs, s'accorder sur la première génération d'instruments prévue par cette Nouvelle architecture, y compris la garantie d'atténuation des risques, les opportunités de co-financement et les mécanismes de renforcement des fonds propres aux institutions africaines de financement du développement ainsi que la mise en place d'un dispositif de coordination qui définit les dispositions institutionnelles nécessaires pour la pérenniser.

Principes opérationnels

Le président de la BAD a précisé que la Nouvelle architecture financière africaine s'articule sur quatre principes opérationnels issus directement des consultations : la subsidiarité, qui consiste à déployer le capital au niveau institutionnel le plus efficace à l'échelon national, régional ou continental, la complémentarité, qui aligne nos mandats pour que les capitaux de développement publics et privés se renforcent mutuellement, la coordination, qui nous fait passer de financements isolés à des plateformes intégrées et des dispositifs reproductibles, la transformation du risque, qui réalloue le risque vers ceux qui sont le mieux équipés pour le gérer, ce qui réduit structurellement le coût du capital.

Les consultations amorcées depuis octobre 2025 ont précédé la tenue de ce dialogue. « Lesquelles consultations ont permis d'identifier les conditions structurelles d'un financement du développement africain à la hauteur de nos ambitions », a indiqué le Dr Sidi Ould Tah.