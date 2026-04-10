Congo-Kinshasa: Conflit foncier à Dibaya - 4 morts et plusieurs maisons incendiées

D'intenses affrontements ont éclaté, mardi 7 mars 2026, entre les habitants des groupements de Kajangayi et Kalunga dans le territoire de Dibaya (Kasai-Central). Selon les sources locales, au moins quatre personnes ont été tuées, une dizaine d'autres grièvement blessées et plusieurs maisons incendiées.

La structure Debout Congolais pour le développement durable (DCDD) renseigne que, parmi les victimes, figure un homme de Bena Kasenga, âgé d'une cinquantaine d'années, tué mercredi 9 avril. Certains blessés ont été transférés à l'hôpital Saint François de Coe pour y recevoir des soins.

A l'origine des affrontements, se trouve un litige foncier qui remonte à plusieurs décennies. Le conflit oppose les habitants des villages de Bena Kasenga, dans le groupement de Kajangayi, à ceux de Bakuanga, dans le groupement de Kalunga.

Selon plusieurs sources concordantes, les affrontements ont éclaté lorsque des habitants de Bena Kasenga ont traversé la rivière Moyo pour cultiver des champs situés à Bakuanga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appel à des actions urgentes du Gouvernement

Pour la société civile locale, l'absence d'intervention des forces de l'ordre risquerait d'aggraver la situation sur terrain. Elle appelle ainsi les autorités politiques, militaires et policières à intervenir en urgence afin de rétablir la paix entre les deux communautés.

Pour sa part, l'administrateur du territoire de Dibaya a indiqué qu'un conseil de sécurité était en cours mercredi. Il a promis de se prononcer incessamment sur cette situation.