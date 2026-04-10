Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président burundais Évariste Ndayishimiye ont franchi une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales, supervisant la signature de plusieurs mémorandums d'entente lors de discussions de haut niveau à Addis-Abeba.

Ces accords, couvrant divers secteurs, illustrent une nouvelle dynamique de coopération entre les deux nations d'Afrique de l'Est. Les dirigeants ont réaffirmé leurs ambitions communes en matière de croissance économique, de stabilité régionale et de prospérité durable.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié sa rencontre avec Évariste Ndayishimiye de « fructueuse », soulignant que ces mémorandums traduisent un engagement concret visant à transformer des relations diplomatiques historiques en partenariats opérationnels.

Le président burundais, qui préside actuellement l'Union africaine, effectue une visite officielle de travail en Éthiopie, participant à une série de discussions de haut niveau pour approfondir la coopération politique, économique et régionale.

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Au cours de cette visite, le Premier ministre a salué le rôle de Ndayishimiye en tant que leader continental et a abordé avec lui les priorités africaines majeures, ainsi que des sujets bilatéraux essentiels.

Accueillant son homologue burundais, Abiy Ahmed a rappelé la relation historique entre les deux pays, la qualifiant de fraternelle et fondée sur le respect mutuel.

Il a insisté sur le fait que le renforcement de ce lien est crucial pour atteindre des objectifs de développement communs.

Selon l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), ces accords posent les bases d'une coopération renforcée et témoignent d'une vision partagée d'un avenir intégré, prospère et uni pour l'Éthiopie et le Burundi.