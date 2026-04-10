Sénégal: La Sénégalaise Fatima Diallo au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU

En moins de soixante jours de campagne, là où ses concurrents en avaient mis près d'un an, le Sénégal vient de placer l'une des siennes au sein d'un des organes de droits humains les plus influents des Nations Unies. Un succès diplomatique aussi net qu'inattendu dans sa rapidité.

Lors de cette élection qui s'est tenue à New York, Fatima Diallo a recueilli 46 voix sur 54 votants, soit 85% des suffrages exprimés, pour intégrer le Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), pour le mandat 2027-2029.

Ce qui rend ce résultat encore plus frappant, c'est le calendrier. La candidature de Madame Diallo a été lancée « il y a moins de deux mois seulement, alors que la plupart de ses concurrents étaient en campagne depuis près d'une année », renseigne le Ministère de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MIAAESE). Dakar a donc retourné un désavantage structurel en démonstration de force.

Qu'est-ce que le CESCR ?

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Le Comité des Droits économiques, sociaux et culturels est l'organe onusien chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif à ces mêmes droits, un texte fondamental qui couvre le droit au travail, à l'éducation, à la santé, au logement ou question d'influence réelle sur les normes qui s'appliquent à des milliards de personnes.