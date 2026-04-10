Tunisie: Industries électroniques - Une charte visant pour 5 milliards de dinars d'exportations et 10 000 emplois d'ici 2030

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie franchit une étape majeure dans le développement de son industrie électronique : une charte stratégique visant à faire du pays un pôle régional de référence dans les industries électroniques à haute valeur ajoutée sera signée ce vendredi au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Ce plan ambitieux fixe des objectifs précis à l'horizon 2030 : atteindre 5 milliards de dinars d'exportations et créer 10 000 emplois qualifiés dans ce secteur clé.

Baptisée "Charte de compétitivité du secteur des industries électroniques à l'horizon 2030", l'initiative constitue un levier central de la stratégie industrielle nationale. Elle vise à attirer des investissements nationaux et étrangers, renforcer la compétitivité des entreprises locales et positionner la Tunisie comme acteur incontournable dans la chaîne de valeur électronique à l'échelle méditerranéenne et africaine.

La cérémonie de signature sera présidée par la ministre de l'Industrie, Fatma Thabet Chiboub, en présence de Wael Chouchane, secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, de Samir Majoul, président de l'UTICA, de Walid Ben Amor, président du cluster Elentica, et de représentants de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

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La charte repose sur cinq axes stratégiques : renforcement des infrastructures et de la logistique, développement des compétences et des ressources humaines, adaptation du cadre législatif, promotion et internationalisation des entreprises, et soutien à la recherche, au développement et à l'innovation. L'objectif est de créer un environnement favorable à l'investissement, encourager l'innovation technologique et stimuler la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux.

En adoptant cette charte, la Tunisie ambitionne également de renforcer son attractivité pour les investisseurs étrangers et de transformer le secteur électronique en un moteur de croissance économique durable et d'emploi qualifié. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation industrielle, visant à faire du pays une plateforme technologique et industrielle compétitive à l'échelle régionale.

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