Congo-Kinshasa: Déploiement des casques bleus en appui aux FARDC pour sécuriser Mambasa

La MONUSCO a décidé d'envoyer une équipe de reconnaissance à Mambasa-Centre pour étudier les modalités d'un appui aux forces loyalistes dans la traque des rebelles ADF. Cette annonce, faite ce jeudi 9 avril à Bunia, intervient alors qu'un calme précaire est observé dans la zone après de récentes tueries ayant provoqué des déplacements massifs des habitants.

Ce déploiement rapide vise à renforcer la protection des civils, conformément au mandat de la Mission onusienne, a précisé le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Josaya Obat. Cette intervention s'inspire des opérations conjointes déjà menées avec succès dans le territoire d'Irumu et dans la ville de Beni, au Nord-Kivu.

Obstacles aux mouvements des casques bleus

Malgré l'urgence sécuritaire, le convoi de reconnaissance de la MONUSCO s'est heurté lundi dernier à des barricades érigées par un groupe de jeunes à l'entrée de Mambasa-Centre. Ces manifestants s'opposaient à l'accès des soldats de la paix dans la zone. Une attitude que regrette le chef de bureau de la Mission.

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Josaya Obat s'interroge sur les motivations de ces blocages, alors que la zone reste sous la menace permanente des ADF et de certains groupes Maï-Maï qui tentent de s'imposer localement. Pour la MONUSCO, ces entraves nuisent directement aux efforts visant à mettre fin aux souffrances des populations civiles.

Appel aux leaders communautaires contre la désinformation

Face à ces tensions, la MONUSCO invite les leaders communautaires de l'Ituri à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population, pour :

Lutter contre la désinformation qui cible les opérations de la Mission ;

Prévenir la manipulation des jeunes par les groupes armés ;

Favoriser une collaboration efficace pour faciliter la traque des assaillants.

Sur le terrain, les positions des FARDC ont été renforcées en attendant la concrétisation de l'appui onusien. Les habitants ayant fui vers Biakato et le Nord-Kivu conditionnent leur retour à une sécurisation durable de Mambasa-Centre et de ses environs