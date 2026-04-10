Afrique Centrale: Evaluation de la mise en oeuvre de l'accord de paix RDC - Rwanda

Le « Baromètre des accords de paix en Afrique » a publié lundi 6 avril son rapport d'évaluation pour le mois de mars 2026 concernant l'accord signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis.

Neuf mois après les engagements de Washington entre la RDC et le Rwanda, le constat de la diplomatie régionale reste contrasté, selon le rapport d'évaluation publié lundi 6 avril par le « Baromètre des accords de paix en Afrique ».

Ce rapport note toutefois une légère dynamique positive enregistrée au cours du mois dernier. Parmi les points positifs relevés entre le 1er et le 31 mars 2026, le Baromètre souligne le lancement de la phase offensive de neutralisation des FDLR, le 29 mars. Il y aussi le retrait en mars 2026 de certains éléments de l'AFC/M23 de plusieurs localités du territoire de Lubero au Nord-Kivu.

Parallèlement, la réinsertion sociale de plus de 200 ex-combattants FDLR au Rwanda est perçue comme un signal fort susceptible d'encourager d'autres redditions dans l'Est de la RDC.

Cependant, malgré ces avancées, plusieurs obstacles majeurs subsistent entre autres, l'intensification des combats, l'échec de la trêve et la crise humanitaire, indique le rapport.