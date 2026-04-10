Afrique: Qualifications Mondial féminin U17 - Les Lioncelles du Sénégal en Tunisie pour le premier tour

Dakar — L'équipe nationale féminine U17 du Sénégal est arrivée en terre tunisienne où elle affrontera celle de la Tunisie, samedi, en match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA, prévue du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc.

Les Lioncelles disputeront cette double confrontation avec une manche retour programmée le 17 avril au Sénégal.

Le vainqueur de cette opposition se qualifiera pour le deuxième tour de ces qualifications et affrontera le gagnant de l'opposition entre le Cameroun et l'Algérie.

Ces qualifications de la zone Afrique se déroulent en trois tours à élimination directe, sous forme de matchs aller-retour.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au total, 31 sélections africaines prennent part à cette campagne qualificative, au terme de laquelle seules quatre équipes rejoindront le Maroc, déjà qualifié en tant que pays hôte, pour la phase finale du Mondial féminin U17.

Programme du premier tour (10, 11 et 12 avril - aller ; 17, 18 et 19 avril - retour)

Niger - Guinée

Burkina Faso - Bénin

Sierra Leone - Côte d'Ivoire

Tunisie - Sénégal

Algérie - Cameroun

Togo - Ghana

Libye - Libéria

Rwanda - Zambie

RD Congo - Djibouti

Soudan du Sud - Éthiopie

Malawi - Burundi

Botswana - Tanzanie

République centrafricaine - Afrique du Sud

Zimbabwe - Ouganda

Namibie - Kenya

Deuxième tour (22, 23, 24 mai - aller ; 29, 30, 31 mai - retour)

Niger/Guinée - Nigeria

Burkina Faso/Bénin - Sierra Leone/Côte d'Ivoire

Tunisie/Sénégal - Algérie/Cameroun

Togo/Ghana - Libye/Libéria

Rwanda/Zambie - RD Congo/Djibouti

Soudan du Sud/Éthiopie - Malawi/Burundi

Botswana/Tanzanie - République centrafricaine/Afrique du Sud

Zimbabwe/Ouganda - Namibie/Kenya

Le troisième tour aller est prévu les 3, 4, 5 juillet et le retour les 10, 11, 12 juillet

Au terme de ce troisième et dernier tour, les quatre équipes qualifiées rejoindront le Maroc pour disputer la phase finale de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA.

Le tournoi se tiendra chaque année au Maroc de 2025 à 2029. Vingt-quatre équipes, contre 16 habituellement, prendront part à la compétition, élargie depuis l'édition 2025 remportée par la République démocratique de Corée.