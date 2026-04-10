Tunisie: Mahmoud El May - La baisse des prix du pétrole est temporaire et la crise énergétique n'est pas encore terminée

Tout en appelant à l'instauration d'une trêve sociale pour réduire les pertes et compenser les dommages subis dans le secteur des hydrocarbures, l'expert international en énergie, Mahmoud El May, a affirmé ce jeudi 9 avril 2026 que les mouvements de protestation entravent la production de phosphate en Tunisie, au moment même où les prix mondiaux du phosphate et de ses dérivés connaissent une hausse remarquable.

Il est à noter à ce titre que Rim Helal, secrétaire générale de la Fédération générale des mineurs relevant de l'UGTT, a affirmé que la fédération attend des clarifications officielles concernant l'avenir de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), indiquant une tendance vers de nouveaux mouvements de protestation en coordination avec la centrale syndicale. Et ce, afin de faire entendre la voix des agents et de pousser vers des solutions urgentes pour sauver l'entreprise.

M. May a ajouté, lors de son intervention dans l'émission « Midi Express » sur les ondes d'Express Fm, que la baisse actuelle des prix du pétrole n'a aucune justification matérielle, soulignant que les pertes de capacité de production n'ont pas encore été évaluées. Il a précisé que l'ouverture du détroit d'Ormuz ne résoudra pas tous les problèmes, car le rétablissement du niveau de production dans les pays du Golfe tel qu'il était avant le 28 février, date du déclenchement de la guerre contre l'Iran, prendra bien du temps.

M. May a laissé entendre que de nombreux pays cachent l'ampleur de leurs pertes pétrolières, indiquant que certaines raffineries sont totalement à l'arrêt et pourraient ne pas reprendre la production avant au moins trois ans, prévoyant que le prix du baril de pétrole remonte à nouveau vers les 100 dollars.

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Il a conclu en disant que les crises pétrolières, de par l'Histoire, prouvent que les marchés peuvent parfois se tromper dans leurs premières réactions, avertissant que la baisse actuelle pourrait n'être qu'une correction psychologique temporaire au sein d'une crise énergétique encore loin d'être terminée.

Ainsi l'expert international en hydrocarbures a précisé que ce récent recul des cours sous la barre des 100 dollars est un mouvement psychologique lié à l'annonce d'une trêve, plutôt qu'une réalité énergétique durable. Il ne s'agit donc que d'une accalmie fragile qui cache des risques persistants.