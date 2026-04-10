Tunisie: Affaire des fouilles illégales à Mahdia - Le nombre des détenus s'élève à 16 personnes

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le porte-parole officiel des tribunaux de Mahdia, Walid Chattabri, a confirmé ce jeudi que le nombre de personnes arrêtées dans l'affaire de fouilles archéologiques à Mahdia, impliquant plusieurs fonctionnaires, est désormais passé à 16 individus.

Lors d'une intervention sur les ondes de Jawhara FM, le porte-parole a précisé que le ministère public s'est saisi de l'affaire depuis hier.

Il a rappelé qu'une information judiciaire a été ouverte pour formation d'une entente en vue de l'excavation d'antiquités.

M. Chattabri a ajouté que le crime revêt un caractère transnational, en plus d'accusations liées au blanchiment d'argent.

Il est à rappeler que M. Chattabri avait déclaré dans une occasion antérieure que neuf personnes avaient initialement été placées en garde à vue, dont un fonctionnaire, un cadre sécuritaire en activité et un cadre sécuritaire à la retraite.

Des pièces de monnaie suspectées d'être antiques, des devises étrangères, des ouvrages de sorcellerie ainsi que du matériel de forage avaient été saisis, et un procès-verbal douanier a été dressé à cet effet.

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