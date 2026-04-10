Afrique: Tunisie/RDC - Partenariat stratégique pour l'huile d'olive et l'emballage agroalimentaire

Une délégation officielle de la République Démocratique du Congo (RDC), dirigée par le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, a visité le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (PACKTEC) en Tunisie, afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans le secteur de l'huile d'olive conditionnée.

Selon le Centre, cette visite, qui a eu lieu il y a deux jours, s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC. L'objectif principal est de transférer l'expertise tunisienne en matière d'emballage et de conditionnement pour soutenir la modernisation de la production congolaise et valoriser ses produits sur les marchés internationaux.

Les discussions ont porté sur la mise en place d'un partenariat structurel fondé sur le transfert de savoir-faire technique et l'échange d'expertises, particulièrement pour les entreprises du secteur agroalimentaire congolais. Une étude de faisabilité pour la création d'un centre technique spécialisé a également été examinée, ainsi que les moyens de développer et améliorer les systèmes d'emballage afin de valoriser les produits congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite complète les rencontres d'affaires bilatérales organisées le 7 avril 2026 par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) à la Maison de l'Exportateur à Tunis. Plus de 300 rencontres directes ont eu lieu entre la délégation congolaise et 80 entreprises tunisiennes, couvrant les secteurs de l'industrie agroalimentaire, de la construction et des services. Ces échanges visent à intensifier et diversifier le commerce entre les deux pays et à renforcer la présence économique tunisienne en Afrique.