Tunisie: Mdhilla - Le conseil local réclame des mesures urgentes contre les émissions du GCT

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le président du conseil local de la délégation de Mdhilla, gouvernorat de Gafsa, Saifeddine Dallali, a dénoncé ce jeudi 9 avril 2026 les émissions de gaz provenant du Groupe Chimique Tunisien (GCT), mettant en avant les graves dommages sanitaires et environnementaux subis par les habitants de la région.

Dans une déclaration accordée à la radio Diwan FM, M. Dallali a exigé que les responsabilités soient clairement établies et que toute personne reconnue coupable de négligence ou de laxisme soit tenue responsable.

Il a également appelé à l'activation des accords précédemment signés pour réduire ces émissions et améliorer la situation environnementale dans la délégation.

Le président du conseil local a réclamé des mesures urgentes afin de limiter les émanations et protéger la santé des citoyens.

Il a précisé qu'une correspondance officielle serait adressée à la Présidence de la République pour exposer la situation critique à Mdhilla et demander une intervention ferme pour clore ce dossier qui perdure depuis trop longtemps.

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