Afrique: Tunisie, Italie et Libye - Vers un corridor maritime régulier pour le transport de conteneurs

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie explore la création d'une ligne maritime régulière reliant l'Italie et la Libye, selon Emna Sohlobji, présidente du Cluster Maritime Tunisien. Ce projet, actuellement à l'étude, vise à établir un transport de conteneurs fiable et intégré, capable de répondre aux défis des échanges commerciaux internationaux.

Lors de son intervention ce jeudi 9 avril 2026 sur Mosaïque Fm, Mme Sohlobji a précisé que cette initiative s'inscrit dans la stratégie tunisienne d'ouverture sur les ports africains et sur les routes commerciales alternatives, une nécessité face aux fluctuations mondiales qui exigent des circuits logistiques plus flexibles et durables.

Le projet se concentrera sur le transport de conteneurs, mais la vision dépasse le simple transport maritime pour inclure une chaîne logistique complète, intégrant les réseaux maritimes et terrestres. Selon Mme Sohlobji, l'économie bleue constitue un domaine transversal qui relie les infrastructures portuaires aux corridors terrestres, renforçant l'attractivité commerciale de la Tunisie dans la région.

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La ligne proposée passera par le port de Zarzis et se prolongera jusqu'en Libye, avec un service régulier à raison d'une rotation hebdomadaire chaque dimanche. Mme Sohlobji a qualifié le projet de "nouveau mais ancien", rappelant que des tentatives similaires avaient été effectuées dans le passé, mais sans parvenir à instaurer la régularité que le projet actuel ambitionne de garantir.

"Les discussions et études en cours visent à finaliser les modalités opérationnelles et à sécuriser les partenariats nécessaires pour rendre cette ligne maritime un vecteur durable de commerce transméditerranéen", a-t-elle encore précisé.

 

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