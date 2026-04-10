Gabon: Ntoum - La municipalité engage une réforme de la main-d'oeuvre non permanente

Le Maire de la commune de Ntoum, Zéphirine Etotowa Ntutume, a présidé ce jeudi 9 avril 2026, une réunion importante avec les agents de la main-d'œuvre non permanente (MONP). Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de clarification et de réorganisation des procédures administratives au sein de la municipalité.

Aux côtés du Maire adjoint du 1er arrondissement, Apollinaire Simah Ndong, et des secrétaires généraux, l'objectif était de faire le point sur la situation de ces agents afin d'améliorer l'organisation des services et de mettre en place un cadre de travail plus structuré et conforme aux exigences légales.

Au cours des échanges, le Maire a souligné que la MONP évoluait jusqu'ici sans véritable statut juridique. Elle a ainsi exprimé sa volonté de mettre fin à ces irrégularités en instaurant un encadrement rigoureux, conformément aux orientations des plus hautes autorités en matière de modernisation de l'administration publique.

Des instructions ont été données au service des ressources humaines pour identifier, classer et redéployer les agents selon les besoins des services municipaux.

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Les agents concernés ont salué cette initiative, tout en exprimant leurs préoccupations. À travers cette réforme, la mairie de Ntoum ambitionne de renforcer la transparence dans la gestion du personnel et d'assurer une meilleure reconnaissance des droits et statuts des agents.