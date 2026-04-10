Cote d'Ivoire: Musique ivoirienne/Doty Z de retour - « Koutamé », un single entre mémoire et résilience

Après avoir célébré ses 40 ans de carrière en 2025, l'artiste est de retour sur la scène musicale.

Figure emblématique de la musique ivoirienne, Zebro Dorothée Lydie Aubierge, plus connue sous le nom de Doty Z, effectue un retour remarqué sur la scène musicale.

À 67 ans, l'artiste aux multiples albums, de «Binta» à «Chromosome», en passant par «Oxygène» et «H2O», dévoile un nouveau single intitulé «Koutamé», disponible le 19 avril, date de son anniversaire.

Ce retour s'inscrit dans la continuité d'une carrière riche de quatre décennies et marquée par une constante recherche artistique ainsi qu'une forte connexion avec son vécu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec «Koutamé», Doty Z livre une oeuvre profondément introspective. Car, derrière ce titre, se cache une expérience personnelle bouleversante. Elle confie avoir traversé une période difficile en septembre 2025, frôlant la dépression.

Selon elle, dans un songe, ses parents disparus l'ont motivé à prendre un nouveau départ. Un message silencieux, mais puissant, qu'elle a choisi de traduire en musique. À travers ce single, Doty Z rend hommage à ses proches disparus, notamment sa soeur Brigitte Zebro, dit Koutamé. Une mémoire qu'elle ravive dans une reprise revisitée de ce titre emblématique de son album «Oxygène» sorti en 1999.

«Koutamé» annonce la sortie prochaine de son nouvel album intitulé «Réseaux sociaux». Composé de 6 titres, ce projet se veut à la fois artistique et engagé. L'artiste y dénonce les dérives des plateformes numériques, pointant du doigt les insultes, les jugements hâtifs et les intrusions dans la vie privée.

« Les réseaux sociaux peuvent être un piège pour les esprits faibles », prévient-elle, appelant à une utilisation plus responsable.

Fidèle à elle-même, Doty Z affirme ne pas courir après la popularité numérique, mais privilégie l'authenticité et la qualité artistique.

En attendant la sortie de l'album, «Koutamé» s'annonce comme une œuvre vibrante, entre rythme, mémoire et message, confirmant la place singulière de l'artiste dans le paysage musical ivoirien.