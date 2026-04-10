Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda - Tidjane Thiam magnifie l'héritage, le Rhdp marque sa présence

Le Pdci-Rda a lancé ses 80 ans dans une ambiance fraternelle, marquée par l'appel à l'unité.

Comme un arbre aux racines profondes qui défie le temps, le Pdci-Rda a célébré, le jeudi 9 avril 2026, ses 80 ans d'existence, à la Maison du parti, à Cocody. Entre mémoire et projection, la cérémonie a mêlé solennité et convivialité, dans une atmosphère d'ouverture politique.

Cadres, militants et sympathisants ont répondu présents aux côtés de plusieurs formations politiques. Fait marquant : la forte délégation du Rhdp, conduite par Cissé Bacongo, représentant le Président Alassane Ouattara, a donné un cachet particulier à l'événement.

Dans une ambiance détendue, cette présence a été saluée comme un signal d'apaisement dans le paysage politique ivoirien. La participation de Simone Gbagbo a également retenu l'attention.

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Moment fort de la cérémonie : l'allocution, en visioconférence, du président du parti, Cheick Tidiane Thiam. Dans un discours dense, il a exalté la longévité du Pdci-Rda, comparant les grandes institutions à « des astres appelés à durer ». Pour lui, ces 80 ans ne marquent pas un aboutissement, mais une étape de consolidation et de renouveau.

Rendant hommage au père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, il a rappelé les luttes historiques du parti, de la création du Syndicat agricole africain à l'indépendance en 1960. Il a également évoqué les périodes de prospérité, sans occulter les crises qui ont jalonné la vie nationale.

Tourné vers l'avenir, Cheick Tidiane Thiam a insisté sur la nécessité de renforcer l'ancrage du parti, notamment auprès de la jeunesse, tout en réaffirmant son attachement au dialogue : « Nous avons des adversaires politiques, mais jamais d'ennemis ».

Les interventions de responsables du parti, dont Yapo Yapo Calice, ainsi que celles des représentants des jeunes et des femmes, ont renforcé cet appel à la mobilisation.

Lancée à Abidjan, la célébration se poursuivra dans plusieurs villes du pays et s'articule autour d'un vaste programme national. Les activités se poursuivront à Yamoussoukro, avec un grand rassemblement prévu le 18 avril sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, suivi d'une messe commémorative à la basilique Notre-Dame de la Paix.

Un déploiement national est également annoncé à travers plusieurs villes : Abengourou, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man et Daoukro, fief d'Henri Konan Bédié, où une cérémonie spéciale lui sera dédiée.

La clôture se déroulera en octobre 2026 à Abidjan, sous la forme d'un giga-meeting au cours duquel le parti présentera officiellement son projet de société et son programme de gouvernement.

À travers cet anniversaire, le Pdci-Rda réaffirme sa volonté de conjuguer héritage et modernité, afin de demeurer un acteur clé de la vie politique ivoirienne.