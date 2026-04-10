Afrique de l'Ouest: Promotion de l'entrepreneuriat - Les jeunes s'imprègnent des meilleures pratiques

Plusieurs dirigeants d'entreprises, des étudiants et des jeunes porteurs de projets ont pris part, les 2 et 3 avril, à la Maison de l'Entreprise, au Plateau, à la première édition du Forum Jeunes-Entreprises. Une initiative de l'Agence Côte d'Ivoire export, en partenariat avec le Réseau des organismes de promotion du commerce des États membres de l'Uemoa (Ropc/Uemoa).

L'objectif était de promouvoir l'entrepreneuriat et le commerce intra-communautaire, afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il s'agissait aussi de mettre en relation « une jeunesse en quête d'excellence » et des entreprises nationales désireuses de conquérir de nouveaux marchés.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Raymond Laurent Assoua, directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il a salué cette initiative qui offre aux entreprises une opportunité de bénéficier de ressources humaines qualifiées.

Cela, tout en permettant aux jeunes diplômés d'acquérir une expérience professionnelle au sein de l'espace communautaire. Il a souligné que la Côte d'Ivoire ambitionne d'accroître la valeur ajoutée de ses produits et services, notamment à travers la transformation agro-industrielle et l'exploration de nouveaux marchés.

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Pour sa part, le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire export, Dr Kaladji Fadiga, a indiqué que la rencontre vise à stimuler le commerce intra-communautaire pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

« Ce dispositif, porté à l'échelle régionale par le Réseau des organismes de promotion du commerce (Ropc) de l'Uemoa, s'inspire des meilleures pratiques mondiales, à l'instar du Volontariat international en entreprise (Vie). Cela, pour offrir une réponse concrète à deux défis majeurs : l'internationalisation de nos entreprises et l'insertion socioprofessionnelle de nos jeunes diplômés », a-t-il affirmé.

En marge du forum, une convention de partenariat a été signée entre l'Agence Côte d'Ivoire Export et le Cnofeci-Zlecaf, en vue de d'une collaboration durable. Cet accord prévoit notamment la promotion des opportunités d'exportation, l'accompagnement des entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, ainsi que la mobilisation de financements adaptés.