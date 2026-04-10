Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «L'Inde a toujours été aux côtés du pays dans les moments difficiles»

Arrivé à Maurice ce jeudi, Subrahmanyam Jaishankar a entamé une série de rencontres de haut niveau, dont un entretien avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Port-Louis et New Delhi, avec la signature de plusieurs accords couvrant des domaines clés.

Dans l'après-midi, les deux dirigeants ont participé à une rencontre bilatérale suivie de discussions élargies en présence de hauts responsables des deux pays. Les échanges ont porté sur des sujets stratégiques tels que la sécurité maritime, la connectivité numérique, la coopération économique, mais aussi la sécurité énergétique dans un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient.

Prenant la parole au Receptorium de l'Assemblée nationale, Navin Ramgoolam a insisté sur la profondeur des liens entre Maurice et l'Inde. Il a évoqué «une expression concrète de la confiance et de la solidarité» qui unissent les deux nations. Le chef du gouvernement mauricien a également exprimé sa «profonde gratitude» envers l'Inde pour son soutien constant, particulièrement dans les moments difficiles.

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Dans un contexte mondial incertain, marqué par la guerre au Moyen-Orient, le Premier ministre a mis en garde contre toute complaisance, qualifiant le cessez-le-feu récemment annoncé de «paix fragile». Il a souligné que les répercussions du conflit pourraient être durables, affectant aussi bien les économies développées que les pays en développement. Sur le plan diplomatique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à une résolution pacifique du conflit. «C'est uniquement par des efforts diplomatiques que cette crise prendra fin» , a déclaré Navin Ramgoolam, une position partagée par son homologue indien.

Mais c'est surtout sur le volet énergétique que les annonces ont retenu l'attention. Le Premier ministre a confirmé que «le Government-to-Government Agreement on oil and gas est en cours de finalisation». Il a rappelé avoir soulevé cette question dès 2025 auprès du Premier ministre indien Narendra Modi, soulignant qu'il s'agit d'une démarche anticipée visant à garantir les approvisionnements essentiels de Maurice.

Selon lui, cet accord représente «un geste de solidarité» de l'Inde, mais aussi «une décision de bonne gouvernance et de planification à long terme», dans un contexte où la sécurité énergétique devient un enjeu crucial pour les États insulaires. De son côté, Subrahmanyam Jaishankar a rappelé que les deux pays avaient décidé, lors de la visite d'État de Narendra Modi à Maurice en mars 2025, d'élever leur relation au rang de partenariat stratégique renforcé. Une décision qui, selon lui, reflète «la profondeur des liens historiques, culturels et de confiance mutuelle» entre les deux nations.

Le ministre indien a souligné que cette coopération s'étend désormais à de nombreux secteurs, notamment la santé, l'éducation, le développement des compétences, la sécurité maritime et les énergies renouvelables. Il a également insisté sur l'importance de la dimension humaine dans cette relation, évoquant les nombreux projets de développement communautaire financés par l'Inde à travers l'île, Rodrigues et Agalega.

Concernant la question énergétique, Subrahmanyam Jaishankar a confirmé que l'accord en cours de finalisation «jouera un rôle important dans le renforcement de la sécurité énergétique» de Maurice. Il a relié cette initiative au contexte géopolitique actuel, soulignant que la crise en Asie de l'Ouest met en évidence la nécessité pour les pays partenaires de consolider leurs alliances stratégiques.

Au-delà de l'énergie, plusieurs accords ont été échangés lors de cette visite, notamment entre la Higher Education Commission de Maurice et la University Grants Commission de l'Inde, ainsi qu'une lettre d'échange portant sur la mise en œuvre de projets dans le cadre du Special Economic Package 2025, d'un montant de 680 millions de dollars.

Les deux parties ont également assisté au lancement de projets communautaires à fort impact, ainsi qu'à la plateforme iGOT Karmayogi, destinée à renforcer les capacités des fonctionnaires mauriciens. Ces initiatives illustrent, selon Navin Ramgoolam, «l'ampleur et la diversité de la coopération» entre les deux pays.

Le Premier ministre a par ailleurs mis en avant les retombées concrètes de cette collaboration, notamment dans les secteurs de la santé, des technologies de l'information et de l'énergie renouvelable, tout en soulignant que ces projets offrent à Maurice un cadre stratégique pour faire face aux défis actuels, notamment ceux liés à la sécurité énergétique.

Enfin, Subrahmanyam Jaishankar a réaffirmé l'engagement de l'Inde à accompagner Maurice dans son développement, mettant en avant des projets emblématiques tels que les infrastructures de santé, les bus électriques et les initiatives solaires, dont un projet flottant en cours de développement. Dans leurs interventions respectives, les deux dirigeants ont ainsi mis en lumière une relation bilatérale en pleine expansion, portée par des intérêts communs et une volonté partagée de répondre aux défis économiques et géopolitiques actuels, avec en ligne de mire la sécurisation des ressources énergétiques et le développement durable.