Ile Maurice: Crise énergétique - Des mesures d'urgence pour limiter l'impact

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a répondu, mardi, à une question du député Ludovic Caserne à propos des mesures visant à réduire la consommation d'électricité. Cette question intervient dans un contexte de difficultés persistantes pour le Central Electricity Board (CEB), confronté à des problèmes d'approvisionnement en combustibles et à une hausse des coûts.

Le conflit au Moyen-Orient a fortement perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits pétroliers, affectant notamment la fourniture de fioul lourd à la State Trading Corporation, qu'utilise le CEB pour la production d'électricité.

Audits énergétiques à venir

Le ministre a notamment évoqué l'augmentation du coût d'une cargaison de fioul lourd, qui atteint désormais Rs 489 millions, soit une hausse de 68% par rapport au prix habituel. Pour faire face à cette situation, le CEB a mis en place plusieurs stratégies. Celles-ci comprennent l'optimisation de l'utilisation du charbon, le report des travaux de maintenance dans certaines centrales à charbon afin de maximiser leur fonctionnement, ainsi que la réduction de la réserve tournante, passée de 35 mégawatts (MW) à une fourchette de 20 à 25 MW, afin de diminuer la consommation de fioul lourd.

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Par ailleurs, la campagne de sensibilisation à la conservation de l'énergie, lancée en octobre dernier, est actuellement renforcée. Le ministère, en collaboration avec l'Energy Efficiency Management Office (EEMO) et le CEB, mène diverses initiatives de sensibilisation, notamment à travers les médias et dans les établissements scolaires, afin d'encourager une consommation responsable de l'électricité. Des propositions réglementaires devraient également être soumises afin d'introduire des pénalités pour le gaspillage d'électricité.

Le ministre a également annoncé que l'EEMO ciblera les grands consommateurs d'électricité, dans les secteurs public et privé, en leur demandant de soumettre des plans d'action basés sur des audits énergétiques. Par ailleurs, un cadre réglementaire est en cours d'élaboration afin de restreindre temporairement la consommation d'électricité pour certains usages non essentiels.

Patrick Assirvaden a aussi lancé un appel aux citoyens, aux entreprises et à l'ensemble des parties prenantes afin d'utiliser l'électricité de manière plus efficace pour faire face à la crise énergétique, alors que les prix continuent d'augmenter.

Mêmes mesures pour Rodrigues

Enfin, le ministre a indiqué que des mesures concrètes seront mises en place au cours des trois prochaines années afin de réduire la dépendance aux produits pétroliers, tout en précisant que leur mise en œuvre nécessitera du temps. Répondant à une question supplémentaire du député Ludovic Caserne, Patrick Assirvaden a précisé que l'EEMO et Mauritius Renewable Energy Agency, deux institutions relevant de son ministère, travaillent à évaluer en temps réel l'efficacité de la campagne d'efficience énergétique en cours.

Grâce aux actions de sensibilisation, la dernière campagne a permis d'économiser entre 3 et 6 MW. L'an dernier, la situation était particulièrement critique et, grâce aux messages diffusés à la radio, la consommation avait pu être réduite de 8 à 9 MW. Le ministre a également indiqué que les mesures annoncées seront appliquées à Rodrigues.