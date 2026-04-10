Madagascar: Au CEO Summit de Madagascar, la ministre Fatima Camara dévoile une stratégie ambitieuse pour transformer l'économie nationale

La Guinée a affirmé avec force ses ambitions économiques sur la scène africaine lors du CEO Summit organisé à Madagascar. À la tête d'une délégation de haut niveau, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Fatima Camara, a présenté une vision claire et structurée de transformation économique et industrielle du pays.

Accompagnée de hauts responsables de l'administration, dont le ministre directeur de cabinet à la Primature, la ministre a porté un message stratégique: positionner durablement la Guinée comme une destination d'investissement crédible et attractive.

Une Guinée résolument tournée vers l'investissement

Face à un parterre de décideurs économiques et de chefs d'entreprise, Fatima Camara a insisté sur une ambition forte: bâtir une économie fiable, structurée et tournée vers l'avenir. Au coeur de cette vision se trouve le programme Simandou 2040, présenté comme bien plus qu'un simple projet minier. Ce vaste chantier incarne une transformation en profondeur du modèle économique guinéen, avec pour objectif de diversifier les sources de croissance et de générer un impact durable sur l'ensemble du tissu économique.

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Transformer les ressources en richesse durable

La ministre a également souligné un défi commun à la Guinée et à Madagascar : celui de convertir leurs abondantes ressources naturelles en prospérité réelle et durable pour leurs populations. Un objectif qui, selon elle, nécessite désormais des actions concrètes plutôt que de simples intentions. « Il est temps d'agir », a-t-elle martelé, appelant à une accélération des investissements tangibles et mesurables.

Une dynamique impulsée par Mamadi Doumbouya

Devant le président malgache Andry Rajoelina et de nombreux partenaires économiques, Fatima Camara a mis en avant la nouvelle dynamique engagée sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. La Guinée entre ainsi dans une phase décisive de son développement, marquée par une gouvernance plus structurée, une meilleure lisibilité des politiques publiques et une exigence accrue envers les investisseurs.

Des investissements au service de la souveraineté économique

Dans cette nouvelle approche, chaque investissement est pensé comme un levier stratégique: créer de la valeur localement, renforcer le tissu industriel et consolider la souveraineté économique du pays. Pour la Guinée comme pour Madagascar, l'heure est aux choix déterminants. Transformer le potentiel en puissance économique réelle exigera des décisions audacieuses, des partenariats solides et une capacité d'exécution renforcée.

Une nouvelle ère tournée vers l'action

Au-delà des discours, le message porté lors du CEO Summit est sans équivoque: l'avenir économique du continent africain se construira par des actions concrètes, progressives et mesurables. Ce rendez-vous économique majeur aura ainsi servi de tremplin à une nouvelle dynamique, où ambitions politiques et opportunités d'affaires convergent pour accélérer la transformation de l'Afrique.