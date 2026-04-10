Afrique: Révolution technologique - Les drones nouvel atout stratégique pour le développement en Afrique

Longtemps confinés aux opérations militaires, les drones s'imposent aujourd'hui comme des outils incontournables dans de nombreux secteurs d'activité. De la surveillance à l'agriculture, en passant par la logistique, l'énergie ou encore la cartographie, ces aéronefs sans pilote redessinent les contours de l'économie moderne et ouvrent de nouvelles perspectives de développement, notamment en Afrique.

Capables de capter des images, de transporter des charges ou d'intervenir à distance, les drones se déclinent en plusieurs catégories selon leurs usages. Les drones multirotors, dotés de plusieurs hélices, sont particulièrement prisés pour la photographie aérienne et la surveillance. À l'inverse, les drones à voilure fixe se distinguent par leur capacité à parcourir de longues distances, les rendant adaptés aux missions de grande envergure.

Une technologie de pointe en pleine expansion

La fabrication d'un drone repose sur une combinaison de technologies avancées. Elle mobilise des matériaux légers, des moteurs performants, des batteries lithium, des capteurs, des systèmes GPS, ainsi que des caméras et des সফ্টwares de navigation. L'intégration de l'intelligence artificielle marque une avancée décisive, permettant des vols autonomes, l'évitement d'obstacles et l'analyse de données en temps réel.

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Cette chaîne de production stimule la recherche, l'ingénierie et l'industrie électronique. En Côte d'Ivoire, quelques initiatives émergent, à l'image de la structure SCB Drones, dirigée par le spécialiste en robotique Cheick Bamba. Selon lui, « il n'existe pas encore d'acteur spécialisé dans la conception avancée de drones autonomes dans le pays », une situation qu'il considère comme « une opportunité majeure pour le développement technologique national et continental ».

Aux côtés de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), plusieurs structures interviennent déjà dans le secteur, mais principalement dans l'assemblage ou l'exploitation des drones, plutôt que dans leur conception intégrale.

Un levier économique et stratégique

Au-delà de la prouesse technologique, les drones représentent un véritable moteur de croissance économique. Ils contribuent à la création d'emplois dans des domaines variés tels que la maintenance, l'agriculture de précision, la télédétection, la gestion foncière ou encore la livraison.

Sur le continent africain, leur utilisation s'intensifie dans des secteurs clés comme les télécommunications, l'énergie, les mines, l'environnement, les eaux et forêts ou encore la surveillance du territoire. « Aujourd'hui, nous enregistrons des commandes en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains dans ces domaines », confie Cheick Bamba.

Dans le domaine militaire, les drones jouent également un rôle de premier plan, notamment dans les missions de reconnaissance, de renseignement et d'intervention ciblée. Toutefois, leur potentiel dépasse largement les usages sécuritaires.

Un outil d'avenir pour l'Afrique

Pour les experts, le drone doit avant tout être perçu comme un outil de développement. « Loin de son usage destructeur, le drone est un levier stratégique pour l'Afrique », insiste Cheick Bamba.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et les défis liés au développement durable, ces robots volants apparaissent comme des instruments clés pour moderniser les économies africaines, améliorer la gestion des ressources et renforcer la souveraineté technologique du continent.

À condition, toutefois, de miser sur la formation, l'innovation locale et l'investissement dans la recherche, afin de passer du simple usage à une véritable maîtrise de cette technologie d'avenir.