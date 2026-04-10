Cote d'Ivoire: Alumni Connect Day 2026 - Les familles attendues pour une journée détente le 11 avril

Avec leurs familles, les membres des différentes promotions de MDE Business School vivront une journée exceptionnelle à l'occasion du traditionnel Welcome Day, devenu « MDE Alumni Connect Day 2026 », le samedi 11 avril 2026. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse, le mercredi 8 avril 2026, à Abidjan.

Au nombre de quatre, les conférenciers, dont Mme Jeanne Sissoko Zézé, présidente du comité d'organisation, ont indiqué que l'événement réunira plus de 700 alumni, cadres, dirigeants et entrepreneurs.

À l'en croire, il s'agira de structurer et de dynamiser le réseau, de favoriser les échanges intergénérationnels et de positionner MDE comme un acteur majeur du networking professionnel.

Cette activité festive, qui servira de passerelle entre les promotions, sera meublée de sessions de networking. Tout comme les adultes, les enfants présents à l'événement ne s'ennuieront pas. Ils profiteront d'une kermesse ainsi que de plusieurs animations intergénérationnelles et d'un show des talents MDE. Les organisateurs précisent qu'il s'agira d'une journée de détente.

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Parmi les intervenants figuraient le professeur Alphonsine Mbengue, doyen de l'Ufr des sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et Mme Mireille Kadio, coordonnatrice du bureau permanent des alumni. Cette dernière a également indiqué qu'au-delà des promotions, l'événement est ouvert à tous.

Cette rencontre de nouvelle génération vise à connecter les différentes générations d'alumni, à renforcer le réseau professionnel et à créer des opportunités concrètes.

Pour rappel, MDE Business School, école de référence en Côte d'Ivoire, est dédiée à la formation des dirigeants et des cadres supérieurs.